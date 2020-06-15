Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Адвокат раскрыл причину пьянства Ефремова перед смертельной аварией

Адвокат раскрыл причину пьянства Ефремова перед смертельной аварией

Адвокат раскрыл причину пьянства Ефремова перед смертельной авариейМихаил ЕфремовФото: Илья Покалякин / «Коммерсантъ»

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл причину, по которой актер оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения перед смертельной аварией в центре Москвы. Его слова передает «Московский комсомолец» в понедельник, 15 июня.

Пашаев объяснил, что у артиста в этот день «умер близкий человек», из-за чего тот напился. Он отказался раскрывать имя скончавшегося, отметив, что это был друг Ефремова. «Михаил был в трауре и подавлен», — подчеркнул адвокат.

По словам Пашаева, Ефремов не употреблял алкоголь в баре, а зашел туда за едой, однако в заведении не оказалось того, что хотел купить артист.

Пашаев добавил, что выступил инициатором записи видеообращения Ефремова с извинениями и обещанием помощи семье погибшего водителя Сергея Захарова. «Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад. Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму», — сказал он.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Новая тематическая неделя Всероссийского конкурса «Большая перемена» посвящена экологии
Новая тематическая неделя Всероссийского конкурса «Большая перемена»
На рынке появятся игры, созданные участниками онлайн-челленджа Кружкового движения НТИ
На рынке появятся игры, созданные участниками онлайн-челленджа
ОНФ в Подмосковье подвел промежуточные итоги конкурса для школьников «Россия в моей душе»
ОНФ в Подмосковье подвел промежуточные итоги конкурса для школьников
Музеи РВИО начнут свою работу с 16 июня
Музеи РВИО начнут свою работу с 16 июня
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» открывается 18 июля
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»
Планировавшего бойню в российской школе подростка назвали «тихим парнем»
Планировавшего бойню в российской школе подростка назвали «тихим
Адвокат раскрыл причину пьянства Ефремова перед смертельной аварией
Адвокат раскрыл причину пьянства Ефремова перед смертельной аварией
Лунный день сегодня 15 июня 2020 года
Лунный день сегодня 15 июня 2020 года
Президент Польши: ЛГБТ хуже коммунизма
Президент Польши: ЛГБТ хуже коммунизма
Эминем составил список величайших рэперов
Эминем составил список величайших рэперов
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
В США решили прекратить платить безработным
В США решили прекратить платить безработным

Топ на сегодня

Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
В ЕС резко усилился приток беженцев
В ЕС резко усилился приток беженцев
Проявление глубинных кризисов. Путин назвал главную проблему политики США
Проявление глубинных кризисов. Путин назвал главную проблему политики
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин
Московские аэропорты изменят режим работы из-за репетиций парада Победы
Московские аэропорты изменят режим работы из-за репетиций парада

Еще по теме

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова
Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего в ДТП
Запашный оценил видеообращение Ефремова
Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова не приняла извинений актёра