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Агата Муцениеце официально развелась с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце официально развелась с Павлом Прилучным

31-летняя Агата Муцениеце официально развелась с Павлом Прилучным, сообщает "Комсомольская правда". Вопрос раздела имущества супруги решили полюбовно.

15 июня мировой суд расторг брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Как отмечается, cами супруги решили не являться на развод, ограничившись участием адвоката, который у звездной пары один на двоих.

Об отчислениях на четырехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея Муцениеце и Прилучный договорились полюбовно, не привлекая к этому юристов. 

Каждый месяц актер перечисляет деньги на своих детей, оплачивая все расходы, которые связаны с их образованием и отдыхом, тогда как Агата Муцениеце регулярно отвозит их к Павлу Прилучному, чтобы отец имел возможность провести время с сыном и дочерью.

Загородный дом в поселке Трувиль достался Павлу Прилучному, который продолжает выплачивать за него ипотеку стоимостью 115 миллионов.

В то же время Агата Муцениеце поселилась с детьми в квартире за 28 миллионов, расположенной рядом с метро "Речной вокзал". Также Павел Прилучный оставил экс-супруге Mercedes GL, отмечает Peopletalk.

Стоит отметить, Муцениеце подала на развод 15 мая, в Международный день семей. При этом актриса даже не желает произносить имя своего мужа.

"Все вопросы касаемо молодого человека на букву "П" уже не ко мне. Дела с разводом обстоят потихоньку, двигаемся вперед, все будет хорошо", - цитирует Муцениеце издание Passion.ru.

Как писал NEWSTES, ранее Прилучный после расставания с Муцениеце потратил сотни тысяч на ее лечение.

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По материалам: uposters.ru

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