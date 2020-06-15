Алла Пугачева посетила "подпольную" парикмахерскую: "Дожили"

Вадим Карасев

На прошлой неделе в столице отменили режим изоляции, и многие москвичи (в том числе звезды) ринулись в салоны красоты. Так, 71-летняя Алла Пугачева решила не проводить домашние бьюти-эксперименты с прической, а довериться профессионалам. Знаменитость посетила парикмахерскую, где стилисты (в полном обмундировании: в белых халатах, защитных масках и перчатках) покрасили ей волосы.

Чтобы не забыть это время пандемии. Когда еще такую подпольную парикмахерскую устроим. Дожили. Ладно... Пусть это будет самое худшее и тяжелое в нашей жизни,

— сказала певица.

На видео Алла Борисовна позирует в черном пуловере с V-образным вырезом. Образ она дополнила золотым браслетом. Пугачева сделала яркий макияж с акцентом на глазах.

Супруга Максима Галкина уже несколько месяцев не появляется на публике. Она всю изоляцию провела в своем особняке в деревне Грязь. На днях ее муж опубликовал в инстаграме четырехминутное видео, на котором показал цветущий сад около их дома. Юморист рассказал, какие именно растения цветут во дворе, и добавил, что кусты спиреи высадила сама Алла Борисовна.





Спирея! Это когда-то Алла выкопала у себя на Истре вот эти веточки. Лично выкопала! Я говорю — лично. Сама! Руками! — рассказал Максим.





Алла Пугачева с поклонницей

Галкин также записал видеообращение к журналистам, в котором попросил не использовать в своих материалах имя Аллы Борисовны при каждом удобном случае. Ранее некоторые издания написали, что Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией. Однако юморист отметил, что эти сообщения не соответствуют действительности.





Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми