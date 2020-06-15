Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Американец получил счет за лечение от коронавируса на миллион долларов

Американец получил счет за лечение от коронавируса на миллион долларов

Американец получил счет за лечение от коронавируса на миллион долларов
70-летний американец Майкл Флор получил счет на 1,12 млн долларов за лечение от коронавируса. Об этом сообщило издание The Seattle Times.

Мужчина лечился рекордные 62 дня в клинике Swedish в городе Иссакуа около Сиэтла. Его состояние было настолько критическим, что медсестра ночной смены держала у его уха телефонную трубку, чтобы мужчина в случае агонии успел попрощаться с родственниками. У Флора отказывало сердце, легкие и почки, но он смог выжить.

Теперь Майкл Флор получил счет. Этот документ занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций.
Указано, что за время лечения палата в отделении интенсивной терапии обошлась Майклу Флору в 9736 доллара в день, а аппарат искусственной вентиляции легких, который требовался пенсионеру на протяжении 29 дней – еще в 2835 долларов за каждые сутки. Еще примерно 300 тысяч долларов потрачено на лекарства. Итоговая сумма за лечение составила 1 122 501,04 долларов.

При этом указано, что Майкл Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, поэтому ему не придется платить большую часть общей суммы.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Историк-расчленитель Соколов обвинил в трагедии своих оппонентов
Историк-расчленитель Соколов обвинил в трагедии своих оппонентов
Шоураннер "Ведьмака" раскрыла подробности сюжета второго сезона
Шоураннер "Ведьмака" раскрыла подробности сюжета второго сезона
СМИ: Турция положила глаз на две военные базы в Ливии
СМИ: Турция положила глаз на две военные базы в Ливии
Нижегородские инновационные проекты получат федеральные гранты
Нижегородские инновационные проекты получат федеральные гранты
МИД ответил на заявление США о приговоре Уилану
МИД ответил на заявление США о приговоре Уилану
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Болсонару
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Болсонару
Американец получил счет за лечение от коронавируса на миллион долларов
Американец получил счет за лечение от коронавируса на миллион долларов
Армянского политика-магната будут лишать депутатской неприкосновенности
Армянского политика-магната будут лишать депутатской
Появление куриных ножек в цветах флага России объяснили
Появление куриных ножек в цветах флага России объяснили
Британия продолжила расследовать отравление Скрипалей спустя два года
Британия продолжила расследовать отравление Скрипалей спустя два года
Жители ЛНР с российскими паспортами смогут проголосовать по Конституции
Жители ЛНР с российскими паспортами смогут проголосовать по
Паспортные и банковские данные более 100 тысяч россиян выставили на продажу
Паспортные и банковские данные более 100 тысяч россиян выставили на

Топ на сегодня

Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
В США решили прекратить платить безработным
В США решили прекратить платить безработным
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем живет сейчас Юлия Мильнер
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем
Путин назвал меры поддержки россиян во время пандемии эффективными
Путин назвал меры поддержки россиян во время пандемии эффективными
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу

Еще по теме

Порошенко в октябре получил доход более миллиона долларов
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин
Названа потраченная на лечение Шумахера сумма