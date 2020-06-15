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Американских военных заметили за слежкой на месте погружения аппарата "Витязь" в Марианскую впадину

Американских военных заметили за слежкой на месте погружения аппарата "Витязь" в Марианскую впадину

Американские военные привлекли ракетный крейсер и разведывательную авиацию, чтобы проследить за погружением российского беспилотника "Витязь" в Марианскую впадину в начале мая. По словам специалистов, на месте также было замечено китайское судно.

О слежке рассказал главный специалист Центрального КБ морской техники "Рубин" Роман Соколов. Российские исследователи засняли, как к месту погружения прибывает ракетный крейсер ВМС США "Тикондерога". Также они заметили полеты самолетов-разведчиков ВВС США.

"Когда мы вошли в район, там стояло только китайское судно, а через некоторые время после того, как мы стали разворачивать комплекс, на позиции пришел американский крейсер", – пояснил он в эфире телеканала "Звезда".

По словам главы проекта "Витязь" в Фонде перспективных исследований Сергея Лапсаря, это нормальная практика в этом районе – США считают его зоной своих стратегических интересов и не позволяют никому там "бесконтрольно ходить".

Как сообщал Ruposters, аппарат достиг самого глубокого места в Мировом океане 8 мая в 22:34 по московскому времени. На дне он установил вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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По материалам: uposters.ru

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