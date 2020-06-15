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Американский генерал возмутился "прощупыванием" обороны США Россией

Американский генерал возмутился "прощупыванием" обороны США Россией

Россия на фоне непобежденной пандемии коронавируса продолжает "прощупывать" оборону армии США.

Москва регулярно проверяет американскую обороноспособность, устраивая провокации, как, например, полеты российских бомбардировщиков вблизи Аляски, заявил генерал США в отставке Джек Кин, возглавляющий Институт военных наук.

По его мнению, такое поведение Москвы говорит о том, что РФ стремиться сохранить звание сверхдержавы и привлечь внимание международных СМИ. Генерал посетовал в интервью FOX NEWS (перевод RT), что Россия, Китай и Иран, которые являются потенциальными главными противниками США и союзников, пока не победили эпидемию коронавируса, направляют свои усилия на враждебные действия против Соединенных Штатов.

При этом отставной генерал признался, что Пентагон действует точно также, "прощупывая" российскую оборону, о чем свидетельствует перехват российскими ВВС американских бомбардировщиков над Черным морем.

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По материалам: u-f.ru

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