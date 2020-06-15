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ANEX Tour рассказал о ценах на Сочи в июле и самых популярных отелях

ANEX Tour рассказал о ценах на Сочи в июле и самых популярных отелях

Благодаря расширившемуся контрактингу и ценовой политике, спрос на курорты Сочи у ANEX Tour вырос на 35% в годовом выражении, рассказали «Вестнику АТОР» специалисты туроператора. Они также рассказали о ценах в июле и назвали ТОП-5 отелей Сочи, на которые наблюдается наибольший спрос.

«В середине июня мы можем отметить рост бронирований более чем на 35% по июльскому Сочи. Цены стартуют от 26 тыс. р. за двоих на неделю с перелетом AZUR air в июле», – рассказали в ANEX Tour.

В этом году туроператор существенно расширил ассортимент курортов на побережье Черного моря, включая курорты Анапы (с. Витязево, п. Джемете и с. Сукко) и Сочи (Имеретинский курорт, Лазаревское, Адлер, Центральный Сочи, Дагомыс и пр.), а также гостиниц на них.

Общее количество новых (по сравнению с летом 2019 г.) отелей Краснодарского края у ANEX Tour превышает 50 объектов.


СКОЛЬКО СТОИТ ALL INCLUSIVE И ПОЛНЫЙ ПАНСИОН В ОТЕЛЯХ СОЧИ

После добавления блочной перевозки на рейсах AZUR air из 5 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Екатеринбург) ANEX Tour впервые взял, по зарубежному образцу, и гарантированные квоты номеров в ряде востребованных гостиниц Сочи.

Чаще всего у ANEX Tour туристы покупают туры в Сочи с питанием FB («полный пансион») и HB («полупансион»), однако есть и достаточно много запросов на систему AI («все включено»).

Стартовые цены на туры с этими типами питания в отелях, где у ANEX Tour есть в этом году гарантированные квоты мест, таковы:

«Аквалоо» 3* (стоимость тура на 7 ночей за двоих с перелетом AZUR air в июле)  –  от 68 339 тыс., питание All Inclusive, «Престиж» 4* (7 ночей, за двоих с перелетом AZUR air в июле0  – от 58 243 тыс., питание FB – «полный пансион», «Бархатные сезоны» 3* (Екатерининский квартал, Спортивный квартал, тур на 7 ночей за двоих с перелетом AZUR air в июле) - от 53 022 тыс., питание FB.


ОТЕЛИ СОЧИ ДЛЯ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

Лишенной зарубежных курортов этим летом премиальной аудитории туристов ANEX Tour также есть, что предложить. В ассортименте туроператора туры с вылетом в Сочи из 29 городов России на регулярных рейсах.

В ANEX Tour выделили несколько отелей Краснодарского края для взыскательной аудитории, которые также можно приобрести в пакетном туре: Swissotel, Radisson, Hyatt, «Дагомыс».


ТОП-5 САМЫХ БРОНИРУЕМЫХ ОТЕЛЕЙ СОЧИ В ИЮЛЕ

Если говорить про ТОП-5 самых бронируемых на июль отелей Сочи, то среди них преобладают варианты размещения от «эконом» до «средний +». Рейтинг по количеству бронирований выглядит так:

1. «Бархатные сезоны» 3* (все 3 квартала – от 53 тыс. р. с перелетом за неделю на двоих на «полном пансионе»)

2. «Аквалоо» 3* (от 68 339 р. на двоих с перелетом, за неделю на «все включено»),

3. Bridge Resort 4* (от 58 243 р. за двоих на 7 ночей с перелетом AZUR air, питание FB),

4. Пансионат «Горный воздух» 3* (от 74 601 р. за двоих на 7 ночей с перелетом AZUR air, питание FB),

5. Санатории «Адлеркурорта»  («Дельфин», «Коралл») – от 58 604 р. за двоих на 7 ночей с перелетом AZUR air, питание FB.


ЖДАТЬ ЛИ СКИДОК НА СОЧИ?

По мнению экспертов ANEX Tour, дальнейшего снижения цен на пакетные туры в Сочи и массовых СПО ждать не стоит. Фактически сейчас на июль действуют цены прошлого года, а в августе, если отели получат необходимую загрузку к концу июля, будет и сезонное повышение.

«Что касается спецпредложений (СПО) от отелей Сочи, то на данный момент отели и санатории региона не очень активны в этом плане. У них есть своя целевая аудитория и постоянные клиенты, цены этим летом у сочинских объектов стабильные и мало  изменились по сравнению с прошлым годом, учитывая нынешнюю ситуацию», – комментируют в ANEX Tour.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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