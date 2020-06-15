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Армянского политика-магната будут лишать депутатской неприкосновенности

Армянского политика-магната будут лишать депутатской неприкосновенности

Национальное собрание (парламент) Армении получило сегодня, 15 июня, ходатайство генерального прокурора республики о возбуждении уголовного преследования в отношении председателя партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна и лишении его депутатской неприкосновенности. Об этом в понедельник сообщил спикер армянского парламента Арарат Мирзоян, уточнив, что вопрос будет рассмотрен на очередном заседании законодательного органа 16 июня.

Как сообщало ИА Newstes, Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 14 июня распространила заявления о трёх уголовных делах, фигурантом которых стал лидер ППА. В рамках одного из дел, по данным СНБ, в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса, государственный бюджет не получил более 60 миллионов долларов. Второе дело касается предполагаемых случаев раздачи взяток избирателям со стороны ППА во время парламентских выборов 2017 года. Ещё по одному уголовному делу компании, входящей в бизнес-империю Царукяна, инкриминируется незаконное присвоение земельных участков в Котайкской области республики.

Гагик Царукян в минувшее воскресенье в течение более семи часов давал показания в здании главного управления СНБ Армении. Параллельно полиция задержала более 200 сторонников ППА, которые провели стихийные акции протеста в связи с задержанием лидера партии. Поздно вечером 15 июня Царукян вышел из здания СНБ, заявив, что его преследование со стороны властей носит политически мотивированный характер. Ранее в этом месяце он заявил, что действующий кабинет министров во главе с Николом Пашиняном должен быть заменён «на 100 процентов». Сегодня политик-магнат выступил с заявлением.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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