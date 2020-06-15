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Банкиры назвали услуги, которые могут стать платными для клиентов

Банкиры назвали услуги, которые могут стать платными для клиентов
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру. Также банки могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание. Расходы на эти услуги и сервисы сейчас субсидируются за счет межбанковских комиссий, подчеркивается в письме.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, в России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей, за счет которой большинство услуг для клиентов бесплатны — они субсидируются за счет доходов от эквайринга. Собеседник газеты отметил, что эта модель позволила увеличить долю безналичного оборота с 25 процентов в 2014 году до 65 процентов в 2020-м.


"Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около шести тысяч ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей", — отметил Войлуков.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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