Беженцы из Африки и с Ближнего Востока вновь штурмуют границы ЕС

Влада Некрасова

Приток беженцев в Евросоюз, после вызванного пандемией Covid-19 заметного снижения в апреле, в прошлом месяце вновь резко усилился. В мае Европейское агентство по организации оперативного сотрудничества на внешних границах государств — членов Евросоюза (Frontex) зафиксировало почти 4 300 случаев несанкционированного перехода границ ЕС на главных миграционных маршрутах — почти втрое больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в воскресенье, 14 июля, издания немецкой медиагруппы Funke со ссылкой на статистику Frontex.

В апреле приток беженцев в ЕС рекордно снизился из-за пандемии. В целом Frontex зарегистрировал за период с января по май 31 600 нелегальных пограничных переходов — на 6 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Самым популярным маршрутом для мигрантов оставался путь через Турцию и Грецию, через восточную часть Средиземного моря. Здесь Frontex зафиксировало в мае 1 250 случаев незаконного пересечения границы ЕС — в 8 раз больше, чем в апреле (за период с января по май — 12 700 случаев, на 28 процентов меньше в годовом исчислении). Большинство беженцев прибывало по этому маршруту из Афганистана.

По центральной части Средиземного моря — из Ливии и Туниса в Италию и на Мальту — в Евросоюз проникли в мае около тысячи беженцев. Это на 40 процентов больше, чем в апреле, а за период с января по май — 5 500 — почти втрое больше в годовом исчислении. Здесь большую часть мигрантов составляли выходцы из Бангладеш, Судана и Кот д’Ивуара.

Через западную часть Средиземного моря — из Марокко в Испанию — в мае прибыли более 650 беженцев, почти вчетверо больше, чем в апреле, а за первые пять месяцев 2020 года — 3 700 человек — вдвое с лишним меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти каждый второй из беженцев был выходцем из Алжира.

Наконец, по так называемому западнобалканскому маршруту в ЕС прибыли в мае более 900 беженцев — в десять раз больше, чем в апреле (за период с января по май — более 6 900, на 50 процентов больше в годовом исчислении).