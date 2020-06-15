Бизнес требует разобраться с ОКВЭД

Анастасия Иванова

В Госдуме, в Совете Федерации и в Торгово-промышленной палате считают, что это поможет большему числу предпринимателей получить господдержку

Нестыковки с кодами ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), которые не позволяют сегодня предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП) в полной мере воспользоваться мерами господдержки в условиях пандемии, будут устранены до конца июня. Механизм доуточнения кодов войдёт в национальный план восстановления экономики, включающий в себя большой перечень мер поддержки, и в первую очередь МСП. Об этом «Парламентской газете» сообщил в понедельник 15 июня глава Комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Дмитрий Сазонов.

Поддержка есть, поддержки нет

На фоне ситуации с пандемией коронавируса власти ввели меры поддержки населения и бизнеса. В частности, малый и средний бизнес может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, беспроцентные кредиты на выплаты зарплат, субсидии, также введён мораторий на банкротство таких организаций. В то же время по результатам опроса, проведённого Торгово-промышленной палатой, более 50% предпринимателей сегодня не могут получить обещанную господдержку.

Дело в том, что принятая сейчас модель определения по кодам ОКВЭД пострадавших от пандемии коронавируса компаний не решает в полной мере проблему доступности мер поддержки. Поэтому в ходе «правительственного часа» в Госдуме 27 мая с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым было предложено расширить категории предпринимательского сообщества, которым оказывается помощь, напомнил Дмитрий Сазонов.





По его словам, ответной реакции со стороны кабмина на предложения депутатов стоит ожидать к концу июня, когда будет принят национальный план восстановления экономики, включающий в себя большой перечень мер поддержки, и в первую очередь малого и среднего предпринимательства.

Механизм доуточнения ОКВЭД, по словам Сазонова, будет включён в этот план. Усовершенствовать систему ОКВЭД с точки зрения применения её госорганами и предпринимателями Сазонов предлагает за счёт установления ключевого критерия, который точно определял бы отрасль, не замыкаясь на формальной статистике.

ТПП бьёт тревогу

Напомним, 13 июня ТАСС сообщил, что глава ТПП Сергей Катырин направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой устранить правовую коллизию, из-за которой предприятия с трёхзначным кодом ОКВЭД не могут получить господдержку. В послании он отметил, что в палату поступает множество обращений от предпринимателей, которые не могут воспользоваться мерами поддержки, несмотря на то что сфера их деятельности отнесена к пострадавшим отраслям.

«Сложилась ситуация, когда предприятия с кодом ОКВЭД, например 47.1 (розничная торговля в неспециализированных магазинах. — Прим. ред.), не могут получить предусмотренные государством меры поддержки, хотя фактически ведут деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД 47.19», — говорится в документе.

Катырин обратил внимание на то, что ряд субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных до 2016 года, продолжают использовать трёхзначный код ОКВЭД, а другие компании перешли на четырёхзначный код, хотя такая обязанность не была установлена. Глава ТПП попросил Мишустина поручить устранить данную коллизию, что, по его мнению, расширит перечень предприятий, претендующих на поддержку государства.

Что предлагают сенаторы и депутаты Госдумы

Ранее на необходимости усовершенствования кодов ОКВЭД настаивал председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В своих письмах председателю Правительства и помощнику Президента РФ Максиму Орешкину сенатор акцентировал внимание на том, что большое количество обращений от предпринимателей связано с невозможностью получения поддержки из-за несовпадения кодов ОКВЭД. В ряде случаев для получения мер поддержки указывается только ОКВЭД с подклассами, что исключает возможность масштабировать меры поддержки.

В то же время в Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предлагают Минэкономразвития признавать пострадавшими из-за ситуации с коронавирусом те предприятия, выручка которых в апреле упала на 30 процентов и более по сравнению с тем же месяцем год назад. Об этом сказал председатель комитета Сергей Жигарев (ЛДПР), выступая 27 мая в Госдуме в рамках «правительственного часа».