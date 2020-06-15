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Более 400 выпускников техникумов Кузбасса сдадут демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills

Более 400 выпускников техникумов Кузбасса сдадут демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills

Более 400 выпускников кузбасских техникумов и колледжей сдадут демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills Russia, сообщает пресс-служба Правительства Кемеровской области.

Экзамены проходят в 15 образовательных организациях среднего профессионального образования в рамках реализации национального проекта «Образование».

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills предусматривает моделирование реальных производственных условий, чтобы выпускники смогли показать свои профессиональные умения и навыки. Все задания студенты выполняют очно с соблюдением всех требований противоэпидемиологического режима.

Выпускники покажут уровень своей подготовки по 14 компетенциям, в числе которых ремонт и обслуживание легковых автомобилей; обслуживание грузовой техники; кузовной ремонт; малярные и декоративные работы; облицовка плиткой; обработка листового материала; поварское дело; графический дизайн; бухгалтерский учет и др.

Результаты экзамена позволят определить, насколько выпускники техникумов и колледжей способны выполнять работу по конкретным специальностям в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills Russia. Внедрением этих стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования занимается официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Все студенты, прошедшие демонстрационный экзамен, получат паспорт компетенций (Skills Passport) и будут внесены в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена для осуществления поиска и подбора персонала.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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