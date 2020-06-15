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Британия продолжила расследовать отравление Скрипалей спустя два года

Британия продолжила расследовать отравление Скрипалей спустя два годаФото: Hannah McKay / Reuters

Контртеррористическая полиция Великобритании продолжила расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии спустя два года после произошедшего. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

Полиция призвала всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемых, сообщить об этом. Обращение опубликовано под фотографией Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания называет предполагаемыми отравителями.

По данным британских властей, Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов — на самом деле кадровый сотрудник российской военной разведки полковник Анатолий Чепига, а Петров — военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

В начале июня сообщалось, что Скрипали переехали в Новую Зеландию. По данным источников, они получили от властей Великобритании материальную помощь и документы с новыми именами. До этого экс-сотрудник ГРУ с дочерью около года жили в выделенном МИ-6 жилье.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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