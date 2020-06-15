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Центробанк временно упростил получение накопительной пенсии

Центробанк временно упростил получение накопительной пенсии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Центральный банк временно разрешил негосударственным пенсионным фондам принимать к рассмотрению документы о назначении накопительной пенсии в электронной форме и без нотариального заверения. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Изменения были внесены для снижения негативных последствий распространения коронавируса сроком до 30 сентября. Принимать решение о применении упрощенного порядка каждый НПФ будет самостоятельно.

Вместе с тем Центробанк призвал негосударственные пенсионные фонды во избежание неправомерных действий предпринимать дополнительные меры: запрашивать в ПФР сведения о наличии у застрахованного лица условий назначения пенсии, в ЗАГС — информацию о смерти застрахованного лица (в случае обращения правопреемника), а также проверять доверенность представителей застрахованных лиц через сервис Федеральной нотариальной палаты.

В случае, если у НПФ возникнут сомнения в достоверности документов, фонд будет в праве отказать в приеме заявлений в упрощенном порядке и потребовать предоставить их лично или направив по почте в подлинном виде, либо после нотариального заверения.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили о повышении накопительных пенсий граждан в 2020 году на 9,13 процента.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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