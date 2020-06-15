Дату проведения «Оскара» перенесли

Вадим Карасев

Фото: Mike Blake / Reuters

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американской Академии кинематографических искусств и наук.

Отмечается, что мероприятие пройдет позже из-за последствий эпидемии коронавируса. В связи со сложившейся ситуацией период отбора номинантов продлится до 28 февраля следующего года. Анонс номинаций состоится 15 марта.

Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии еще в мае. До этого планировалось, что церемония состоится в конце февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены. Согласно им, число представленных картин будет фиксированным: ровно десять.