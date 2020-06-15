Дмитрий Горин: «Государству нужно активнее вовлекать в реформу туротрасли профессионалов бизнеса»

Влада Некрасова

У Дмитрия Горина, вице-президента АТОР – новая должность. С 15 июня он является председателем совета директоров холдинга «Випсервис», пост гендиректора холдинга займет Ирина Соловьева. В интервью «Вестнику АТОР» Дмитрий Горин рассказывает о переменах в холдинге и перспективах отрасли.

В июне 2020 г. холдинг «Випсервис», крупнейший российский консолидатор по продаже авиационных и железнодорожных билетов, а также туристических и сопутствующих услуг, объединяющий в сеть более 13 000 субагентов, являющийся агентом № 1 национального перевозчика «Аэрофлот» и ведущим агентом РЖД, сообщил об изменениях в своем руководстве.

Дмитрий Горин, возглавлявший холдинг с 2008 года, был выбран Председателем совета директоров холдинга, а генеральным директором назначена Ирина Соловьева, ранее занимавшая пост исполнительного директора. Как новые назначения отразятся на общей стратегии ведущего игрока отрасли, мы спросили председателя совета директоров «Випсервис» Дмитрия Горина.

- Расскажите, пожалуйста, как Вы видите свою новую роль в холдинге. С чем связаны перемены в руководстве компании?

- Моя новая позиция в качестве председателя совета директоров холдинга подразумевает нахождение баланса интересов между многими внешними и внутренними группами, заинтересованными в деятельности холдинга – акционерами, государственными органами, общественными организациями. Это абсолютно логичный виток моей карьеры, к которому я осознано или неосознанно шел последние пять лет.

Я пришел в холдинг из туристической индустрии, проработав в ней почти 10 лет. Все это время я сохранял особое отношение к российскому туризму, инвестируя свое время в развитие его потенциала.

Несовершенство законодательства, «серость» рынка, размытые границы между туризмом и другими близкими отраслями в правовом поле - суть вопросы, решение которых требует, с одной стороны, консолидации отрасли, а с другой, продвижения и защиты ее интересов в структурах власти. Моя активная жизненная позиция заставляла меня искать пути решения этих проблем на всех возможных уровнях.

Сегодня государство понимает и верит в возможности российского туризма, но ему крайне необходимо вовлечение и участие профессионалов от бизнеса во многих вопросах

Сегодня государство понимает и верит в возможности российского туризма, но ему крайне необходимо вовлечение и участие профессионалов от бизнеса во многих вопросах – от консультаций по бизнес-моделям (на чем зарабатываем и будем зарабатывать деньги) до специфики взаимодействия в тройке «туроператор – турагент – турист». Я всегда считал своим долгом оказывать посильную профессиональную помощь в этих вопросах, участвуя в рабочих группах и комиссиях, помогая в обсуждении и подготовке рабочих документов и ежедневных решений.

Однажды оценив свое еженедельное расписание, я понял: 70% времени я помогаю государству и бизнесу договориться во благо моей компании, ее клиентов и партнеров.

Я нашел в этом свое призвание и как специалиста, и как человека. Я счастлив, что теперь то, что было вынужденным факультативом к обязанностям генерального директора холдинга, становится моей основной деятельностью в новом качестве.

- Вы сказали, что цель нового назначения – успешно достигать баланса интересов различных групп, заинтересованных в успешной деятельности холдинга. А как это будет выглядеть на практике?

- Уже более 10 лет я являюсь генеральным директором лидирующего игрока рынка, компании с 20-летней историей, в портфеле которой 8 видов бизнеса. Основными из них является продажа пассажирских перевозок (субагентский бизнес) и организация деловых поездок (корпоративный бизнес).

Каждая из этих индустрий имеет свои вопросы в области регулирования и законодательства. В одиночку этих вопросов даже такому игроку, как «Випсервис», не решить. Объединение ведущих игроков в индустриальное сообщество с понятной профессиональной позицией, формулирование целей и задач, выбор приоритетов повестки дня сделают более вероятным достижение целей для всех и для холдинга в частности.

Уже назрел момент для создания ассоциации игроков корпоративного рынка. Сегодняшний профессиональный запрос, он же вызов, – отстройка этого вида профессиональных услуг от туризма

Так, сейчас точно назрел момент для создания ассоциации игроков корпоративного рынка. Сегодняшний профессиональный запрос, он же вызов, – отстройка этого вида профессиональных услуг от туризма, что важно с точки зрения работы с гарантийными обязательствами и финансовыми институтами. Еще один важный аспект – эта индустрия уже достаточно велика и заслуживает внимания государства.

- Ваши заботы на ближайшее время понятны, а как же ежедневное управление холдингом? Что можете сказать о своем преемнике?

- Я передаю эти обязанности в крепкие профессиональные дамские руки Ирины Соловьевой, занимавшей в холдинге позицию исполнительного директора. Именно ее каждодневная помощь давала мне возможность находить время для общественной деятельности в интересах холдинга.

Я всегда знал, что, пока я защищаю интересы компании вовне, «внутри» моя спина прикрыта, в «доме» порядок. Есть человек, которому я могу доверить каждодневное управление операциями и получить отличный результат, часто превосходящий мои ожидания и ожидания акционеров. Я уверен, что наш проверенный временем тандем приведет холдинг к новым высотам.