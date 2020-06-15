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Дочь маршала Конева попросила отправить его памятник из Чехии в Россию

Дочь маршала Конева попросила отправить его памятник из Чехии в Россию
Семья советского полководца маршала Ивана Конева по-прежнему выступает за то, чтобы памятник ему, ранее снесенный в Праге, был отправлен в Россию и установлен в Москве, заявила РИА Новости дочь маршала Наталия Конева.

"Ни чешская сторона, ни наши дипломаты пока с нами не контактировали. Но пожелание нашей семьи остается прежним - мы хотели бы, чтобы маршал, как в свое время его войска, тоже вернулся на Родину", - сказала Конева.

# Россия
По материалам: ria.ru

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