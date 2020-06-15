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Доходы руководства «Газпрома» выросли вопреки убыткам компании

Доходы руководства «Газпрома» выросли вопреки убыткам компанииФото: Максим Блинов / РИА Новости

Общие доходы членов правления «Газпрома» в первом квартале 2020 года в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из квартального отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

За первые три месяца года члены правления заработали 585,1 миллиона рублей против 1,3 миллиарда за целый 2019 год. При этом заработная плата членов правления снизилась на 33,3 процента — до 150,9 миллиона рублей. По итогам 2019 года она составила 821 миллион. На премии в январе-марте пришлось 346,2 миллиона, на иные виды вознаграждения — 87,9 миллиона.

По итогам первого квартала «Газпром» получил убыток в размере 306,2 миллиарда рублей (против 199,4 миллиарда чистой прибыли за первые три месяца прошлого года). Основными источниками убытка стали снижение добычи и экспорта, а также неблагоприятный результат валютных вложений из-за курсовых разниц.

В правление «Газпрома» входят 14 человек: председатель Алексей Миллер, его заместители Олег Аксютин, Елена Бурмистрова, Виталий Маркелов, Михаил Путин, Михаил Россеев, Фамил Садыгов и Сергей Хомяков, а также члены правления Сергей Кузнец, Владимир Марков, Сергей Меньшиков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко и Геннадий Сухов.

Сергей Меньшиков также возглавляет 307-й департамент «Газпрома». Он фигурировал в недавнем расследовании «Ленты.ру» о строительстве магистрального экспортного газопровода «Сила Сибири». Топ-менеджер курирует добычу концерна, в том числе на Чаяндинском месторождении, при разработке которого были допущены многочисленные нарушения, о которых говорится в расследовании.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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