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Дожди и грозы остаются, жара спадет: синоптики огласили прогноз на ближайшие дни

Дожди и грозы остаются, жара спадет: синоптики огласили прогноз на ближайшие дни

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В начале недели в Украине все еще будет чувствоваться влияние циклона Octavia, потому пройдут дожди и грозы. Мало дождей ожидается лишь в восточных областях, там будет жарко до +30−32 градусов.

15 июня задержавшийся в Украине циклон будет ответственен за кратковременные дожди. В западных областях из-за интенсивных осадков реки бассейнов Прута и Сирета снова могут выйти из берегов. В горах возможны селевые потоки.

16 июня ожидаются комфортные температуры на большей части страны, сильная жара выше +30 сохранится лишь в восточном регионе.

17 июня дожди постепенно сместятся в западные области. На Левобережье возможна новая волна жаркой погоды.

Напомним, народные синоптики обещают перемену погоды в конце второй декады июня, примерно в 20-х числах месяца. Об этом в статье «Когда отступит жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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