Друг Андрея Норкина рассказал, какой была супруга телеведущего
Сегодня, 03:14 Влада Некрасова
Журналистка Юлия Норкина была "хорошим, эмоциональным человеком", "никогда не держала камень за пазухой", и если ее что-то ее не устраивало, всегда говорила прямо — так охарактеризовал ее друг семьи Норкиных Евгений Спицын в беседе с изданием "Московский Комсомолец".
О смерти Юлии Норкиной, супруги телеведущего Андрея Норкина, стало известно 5 июня. Ранее Спицын заявил, что журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
По материалам: ria.ru