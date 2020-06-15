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Друг Андрея Норкина рассказал, какой была супруга телеведущего

Друг Андрея Норкина рассказал, какой была супруга телеведущего
Журналистка Юлия Норкина была "хорошим, эмоциональным человеком", "никогда не держала камень за пазухой", и если ее что-то ее не устраивало, всегда говорила прямо — так охарактеризовал ее друг семьи Норкиных Евгений Спицын в беседе с изданием "Московский Комсомолец".

О смерти Юлии Норкиной, супруги телеведущего Андрея Норкина, стало известно 5 июня. Ранее Спицын заявил, что журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.

# Россия
По материалам: ria.ru

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