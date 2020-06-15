Друг Андрея Норкина рассказал, какой была супруга телеведущего

Влада Некрасова

Журналистка Юлия Норкина была "хорошим, эмоциональным человеком", "никогда не держала камень за пазухой", и если ее что-то ее не устраивало, всегда говорила прямо — так охарактеризовал ее друг семьи Норкиных Евгений Спицын в беседе с изданием "Московский Комсомолец".