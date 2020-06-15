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Друзья маньяков описали их поведение до совершения преступлений

Друзья маньяков описали их поведение до совершения преступленийАлександр Пичушкин, известный как Битцевский маньякАлексей Панов / РИА Новости

Пользователь Reddit предложил поделиться своими историями людей, которые в прошлом дружили с серийными убийцами, и ответить на вопрос, какими были эти маньяки. На предложение откликнулось множество посетителей портала. Тред собрал больше тысячи комментариев.

Друзья убийц отмечали, что до совершения преступлений некоторые из них казались очаровательными людьми, а другие — жуткими. Однако предугадать, кто из них поведет себя более жестоко, порой невозможно.

«Он был вполне нормальным. Никто не имел ни малейшего подозрения, пока полиция не выдвинула свою версию, и тогда вся семья почти полностью согласилась с тем, что это был он. Они насчитали шесть [убитых] проституток между Мэрилендом и Нью-Джерси», — написал surfpunk622.

Другой пользователь ходил в школу с будущим убийцей американского снайпера Криса Кайла, который приобрел статус самого результативного снайпера современности, и его друга Чеда Литтлфилда. «Он был вполне нормальным ребенком, довольно забавным. (...) Не помню, чтобы он участвовал в куче драк или в чем-то подобном», — поделился он. Его знакомый не выделялся. Он рано ушел из школы и поступил на военную службу и участвовал в ликвидации последствий стихийных бедствий на Гаити в начала 2010-х. «Судя по всему, вылов тел после катастрофы стало тем, что действительно его погубило. После этого у него было ужасное посттравматическое стрессовое расстройство и появились проблемы с психическим здоровьем», — пришел к выводу рассказчик.

Пользовательница с ником burnt-cinnamon-roll дружила с человеком, который впоследствии убил свою жену и троих ее маленьких детей. «Он был как большой причудливый брат. Я любила его до мелочей, но разорвала с ним связь, когда рассталась со своим бывшим», — пояснила она. Однако в прошлом году она узнала из статьи, что бывший приятель убил свою семью и поджег трейлер, в котором они жили. «Фотографии в статье привели меня в чувства. На них был не тот парень, которого я знала когда-то. В его глазах была только хладнокровная пустота», — описала увиденное девушка.

Еще одна девушка начала отношения с молодым человеком, в которого была влюблена в детстве. Спустя годы он пригласил ее на свидание, в связи с чем она испытывала несказанное счастье. Однако по дороге в ресторан кто-то ударил ее машину и она не смогла прийти на свидание. Неделю спустя, за день до их следующего свидания, полиция арестовала парня, найдя в его подвале тела трех проституток с тяжелыми травмами.

По поведению некоторых людей можно предположить, что они способны на жестокие поступки, считают некоторые пользователи Reddit. Так, отец юзера с ником kalechiwps посещал театральные занятия с ребенком, который впоследствии убил его подругу. Он разрезал тело женщины, засунул его в чемодан и выбросил в мусорный бак. «Он был странным ребенком, который держался сам по себе и носил плащи», — заключил kalechiwps.

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По материалам: lenta.ru

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