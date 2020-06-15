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Два сотрудника посольства Чехии в Москве объявлены «персонами нон-грата»

Два сотрудника посольства Чехии в Москве объявлены «персонами нон-грата»

МИД России в понедельник, 15 июня, сообщил итоги вызова посла Чехии в России Витезслав Пивонька.

Чешского посла в российском дипведомстве уведомили об ответных действиях Российской Федерации на высылку двоих сотрудников посольства России в Чехии.

Послу Чехии сообщили, что в соответствии с принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, подписанной в 1961 году, два сотрудники чешского посольства в России объявлены «персонами нон-грата».

В связи с чем, эти сотрудники вместе с членами своих семей обязаны покинуть территорию РФ до конца дня среды, 17 июня.

Послу пояснили, что данная мера стала зеркальным ответом на провокационные действия официальной Праги, которые они предприняли безосновательно.

В МИД России отмечают, что объявленное решение, принятое на уровне главы чешского правительства Андрея Бабиша и главы чешского внешнеполитического ведомства Томаша Петршичека, подтверждает, что Чехия выбрала путь на обострения отношений с Российской Федерацией.

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По материалам: u-f.ru

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