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Движению юннатов исполнилось 102 года

Движению юннатов исполнилось 102 года

Сотрудники Станции юных любителей природы в московском парке Сокольники провели первую организованную экскурсию 15 июня 1918 года. Этот день принято считать началом отсчёта деятельности движения юных натуралистов, или юннатов.

Впоследствии просветительское учреждение для школьников, которым руководил педагог Борис Всесвятский, получило название Центральной биостанции юных натуралистов имени Тимирязева. Оно стало образцом для станций в других городах Советского Союза. В Москве в 1956 году даже появилась улица Юннатов, а на ВСХВ (затем — ВДНХ) ещё с 1939 года действовал павильон «Юные натуралисты».

К середине 1970-х станций юннатов было более полутысячи. При них существовали различные кружки и летние лагеря.

Преемниками станций юннатов в современной России стали эколого-биологические центры. Федеральный детский эколого-биологический центр действует в Москве на том же месте, где 102 года назад было создано первое внешкольное натуралистическое объединение учащихся. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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