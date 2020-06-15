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Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Саша снялись в рекламе поправок в Конституцию

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Саша снялись в рекламе поправок в Конституцию

С 25 июня по 1 июля пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституции. Выразить свою гражданскую позицию проагитировали Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Саша (он же Гном Гномыч).

Рекламный ролик появился на странице Плющенко в инстаграме. В нем Рудковская объясняет сыну, что такое Конституция.

Это специальная книжка, где записаны все наши права,

— говорит Яна.

Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?

— спрашивает юный спортсмен.

Твой сын хочет внести поправки в Конституцию,

— обращается к мужу Рудковская.


Плющенко предлагает обсудить это на семейном совете.

Когда речь заходит о каком‑либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему-то часто слышу популярную фразу: "Мой голос ничего не решит". Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более что скоро предстоит вновь ее проявить относительно поправок к Конституции,

— говорится в подписи к видео.

Под видео фолловеры оставили более 400 комментариев, в том числе отметился и Алексей Навальный.

Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители,

— написал политик.


С рекламой голосования по поправкам к Конституции связано уже несколько скандалов. Сначала Федеральное агентство новостей выпустило гомофобный ролик в поддержку поправок к Конституции, а позже блогер Екатерина Конасова и вовсе сказала, что ей предложили сделать рекламу голосования за миллион рублей.

Недавно же стали известны подробности процедуры голосования: паспортные данные граждан записывать не будут, а представители СМИ не смогут наблюдать за подсчетом результатов голосования и присутствовать при обработке бюллетеней.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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