"Формула-1" планирует провести два этапа в Португалии
Сегодня, 04:21 Анастасия Иванова
Организаторы чемпионата мира по кольцевым автогонкам "Формула-1" планирует провести два этапа сезона-2020 на автодроме "Алгарве" (Algarve International Circuit) в Портимане (Португалия).
Первая гонка в Портимане может состояться 27 сентября, вторая - 4 октября, сообщает португальское издание A Bola.
Этапы получат названия "Гран-при Португалии" и "Гран-при Алгарве".
Автодром в Португалии имеет высшую категорию FIA и соответствует всем требованиям проведения гонок "Формулы-1".
Характерно, что последний Гран-при Португалии состоялся в 1996 году в Эшториле.
По материалам: gogetnews.info