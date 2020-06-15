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"Формула-1" планирует провести два этапа в Португалии

"Формула-1" планирует провести два этапа в Португалии
Организаторы чемпионата мира по кольцевым автогонкам "Формула-1" планирует провести два этапа сезона-2020 на автодроме "Алгарве" (Algarve International Circuit) в Портимане (Португалия).

Первая гонка в Портимане может состояться 27 сентября, вторая - 4 октября, сообщает португальское издание A Bola.
Этапы получат названия "Гран-при Португалии" и "Гран-при Алгарве".
Автодром в Португалии имеет высшую категорию FIA и соответствует всем требованиям проведения гонок "Формулы-1".

Характерно, что последний Гран-при Португалии состоялся в 1996 году в Эшториле.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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