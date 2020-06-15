"Формула-1" планирует провести два этапа в Португалии

Анастасия Иванова

Организаторы чемпионата мира по кольцевым автогонкам "Формула-1" планирует провести два этапа сезона-2020 на автодроме "Алгарве" (Algarve International Circuit) в Портимане (Португалия).Первая гонка в Портимане может состояться 27 сентября, вторая - 4 октября, сообщает португальское издание A Bola.Этапы получат названия "Гран-при Португалии" и "Гран-при Алгарве".Автодром в Португалии имеет высшую категорию FIA и соответствует всем требованиям проведения гонок "Формулы-1".Характерно, что последний Гран-при Португалии состоялся в 1996 году в Эшториле.