Глава РЖД предложил сохранить ставку налога на имущество в 1,6%

Алексей Вольцев

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил сохранить ставку налога на имущество на уровне 1,6% как минимум до 2024 года и желательно бессрочно, говорится в сообщении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Согласно сообщению организации, 11 июня 2020 года состоялось онлайн-заседание бюро правления РСПП. При участии первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова обсуждались предложения в проект общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Белозеров на нем отметил, что РЖД практически готово к размещению бессрочных облигаций, а сохранение налога на имущество в 1,6% могло бы помочь компании поддержать грузоотправителей.