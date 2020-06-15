Гороскоп Павла Глобы на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Вадим Карасев

Каждая новая неделя — это не только новый вызов, новые проблемы, но и новое счастье, удача и события. Астролог поведает вам о том, как со всем этим справиться, как победить хандру и настроиться на нужный лад.

Портал Woman`s day поделился мыслями Павла Глобы относительно этой недели, которая должна быть интересной, важной, но не самой простой. Придется немного потрудиться, чтобы достичь своих целей. Удача будет рядом, но она не сможет сделать всё за вас. Звезды благоприятствуют новым начинаниям.

Овен

У Овнов начинается время максимальной вовлеченности в дела и работу. Отлынивать ни в коем случае нельзя. Лень и прокрастинация могут очень дорого стоить Овнам, особенно если на повестке много важных дел, которые не требуют отлагательств. Это идеальное время для представителей любых профессий. Нужно лишь всегда оставаться в тонусе и поддерживать работоспособность.

Что касается любви, то в понедельник 15 июня стоит быть осторожнее с ссорами и конфликтами. Все остальные дни будут просто идеальными для заключения брака, начала отношений. 19 и 20 числа можно вместе с друзьями и близкими отдохнуть от домашних дел и работы, расслабившись и сбросив напряжение, накопившееся за будние дни.

Телец

У Тельцов наступает непростое время. Начало недели будет крайне динамичным, но звезды при этом окажутся в диссонансе с планетами. Это значит, что люди данного Знака ощутят недостаток удачи. Советы астрологов на каждый день помогут Тельцам стать удачливее и стерпеть все сюрпризы судьбы. Павел Глоба в начале недели не советует принимать важных решений.

На этой неделе Тельцов ждет большая удача в любовной сфере, особенно в конце недели. Звезды и планеты окажутся в очень благоприятном положении. Их созидательная энергия поможет Тельцам в новых начинаниях и знакомствах с новыми людьми. Есть шанс встретить на своем пути вторую половинку или кого-то очень важного для бизнеса, работы.

Близнецы

Начнется неделя крайне благоприятно, так как 15 и 16 числа ночные светила будут в полной гармонии. Велика вероятность, что наладятся отношения в семье и в паре. Любимые люди будут обращать на Близнецов больше внимания. Также приятными днями станут и выходные, в которые нужно отплатить близким той же монетой — навестить родных, помочь друзьям.

Вторая половина недели будет крайне продуктивной. Однако 19 числа ожидается прилив деструктивной энергии. Это самый неблагоприятный день, в который программировать собственную энергетику на успех придется самостоятельно. В целом у Близнецов появится много сил и желание быть самыми лучшими и успешными. Это желание стоит использовать для решения проблем и задач.

Рак

Понедельник — день тяжелый, и дело тут не в поговорке. В первый день недели звезды и планеты будут не в настроении, из-за чего пострадает и настроение Раков. Один день может быть очень важен: он может как разрушить мечты, так и помочь воплотить их в реальность. В целом неделя прекрасно подходит для новых начинаний, в том числе и духовных. Пришло время начать путь к гармонии посредством семи шагов.

Это будет идеальное время для обучения и получения новых навыков. Также Павел Глоба не советует фокусировать свое внимание на прошлом, особенно в любви. Это может спровоцировать конфликты. 17 и 18 числа полезно будет заняться собой, поменять стиль, купить новую одежду. Это хорошо скажется на удаче в будущем.

Лев

Это крайне благоприятное время для Львов. Целых четыре дня звезды будут максимально созидательными и позитивными: понедельник, вторник, а также в пятницу и субботу. Лишь 17 число будет считаться неблагоприятным, но этот день померкнет на фоне позитива недели. Настало время начать новую жизнь, забыв о прошлом. Сила разума и подсознания поможет Львам управлять судьбой.

Для достижения наилучших результатов полезно будет пользоваться помощью своей интуиции. Обращать внимание на советы окружающих пока временно не стоит. Они могут ввести Львов в заблуждение. С другой стороны, мнение коллег и начальства лучше учитывать, чтобы не провоцировать конфликты на работе.

Дева

Эта неделя будет крайне благоприятной для работы и любых дел. Полезно будет заниматься домашними делами. При наличии желания и возможностей можно совершать крупные покупки. Также очень важно ставить новые цели. Визуализация желаний поможет в привлечении удачи. Пять важных принципов визуализации помогут мечтать эффективнее.

Любовь отойдет на второй план, но это не значит, что об этой сфере даже думать не стоит. Наоборот, по вечерам после работы стоит проводить больше времени с близкими и второй половинкой. Особенно это касается самых благоприятных дней недели — 17, 18 и 21 июня. Это будет очень яркая и динамичная неделя для Дев.

Весы

У Весов самой важной на этой неделе станут вопросы, касаемые амурной сферы. Камни для привлечения любви помогут этим людям найти любовь, укрепить отношения или произвести хорошее впечатление на нового человека при знакомстве. Не стоит пренебрегать людьми, которые открыто выказывают свою симпатию и демонстрируют любовь, уважение, дарят тепло.

Начало недели будет достаточно сложным, но уже к среде энергетическая обстановка вернется в норму. В целом рабочее время может быть насыщенным, из-за чего Весы быстро устанут. 19 и 20 июня — самые благоприятные дни, которые с легкостью можно посвятить развлечениям и отдыху. Также конец недели хорош для решения финансовых вопросов, покупок.

Скорпион

У Скорпионов неделя будет относительно благоприятной и спокойной. В осуществлении задуманного стоит обратиться к закону притяжения. Очень важен настрой, желание, умение думать нестандартно. Чтобы избежать проблем с начальством и коллегами, нужно перестать всех вокруг критиковать. Положительное настроение — всё , что нужно для счастья.

Если покажется, что в любви наступает время прохлады, лучше взять передышку. Не нужно выяснять отношения, ругаться. Лучше отвлечься на дела по дому — убраться, начать делать ремонт, попробовать навести порядок. Совместные простые дела помогут сблизиться и пережить негатив. Стоит быть осторожнее на дорогах, причем как в роли водителя, так и пешехода.

Стрелец

У Стрельцов начинается период, когда семейная идиллия может резко смениться ссорами и проблемами. Начало недели будет очень позитивным, поэтому в первые пару дней на этот счет точно можно не переживать. Ближе к 20 июня начнутся легкие неурядицы, которые могут перерасти в настоящий конфликт. Единственное, что требуется от Стрельцов — быть более гибкими.

Выходные лучше проводить не дома за компьютером или телефоном, а на природе, на улице. Нужно больше дышать свежим воздухом. В любовной сфере одиноких представителей Знака могут ожидать позитивные изменения. Можно смело начинать новые отношения, но перед этим желательно проверять совместимость с новоиспеченной второй половинкой.

Козерог

Начало недели будет довольно неблагоприятным для Козерогов. Можно воспользоваться пятью способами привлечения удачи по фэн-шуй. Они довольно просты и не потребуют затрат сил и много времени. Самый опасный день недели — 15 июня. В понедельник желательно просто двигаться вперед, осторожно берясь за новые дела.

В целом на неделе будет возможность получения прибавки к зарплате, но при этом появятся новые задачи и дела. У Козерогов будет возможность выбора. Неделю лучше посвятить домашним делам и всему, что не требует отлагательств. Любовь должна отойти на второй план — особенно для одиноких Козерогов. Семейным людям этого Знака лучше посвятить себя близким.

Водолей

Водолеи входят в список Знаков Зодиака, которым легко достаются деньги. Эта неделя не станет исключением. Для повышения доходов необходимо начать активное продвижение своих идей. Не нужно держать их в себе, потому что сейчас самое удачное время для саморекламы. Также полезно будет менять работу и открывать новый бизнес, совершать дорогостоящие приобретения.

В отношениях с окружающими Павел Глоба настоятельно советует быть осторожнее. В пятницу и субботу наступит прекрасное время для поиска второй половинки, развлечений. Также эта неделя прекрасно подходит и для творчества, для увлечений. Всем, кто находится в поисках второй половинки, стоит набраться смелости.

Рыбы

У Рыб ожидается очень продуктивная и позитивная неделя, которая пройдет под эгидой созидательной энергии звезд. Всё будет получаться на работе и в домашних делах, будет прекрасное настроение. Нарушить это смогут лишь токсичные люди, энергетические вампиры. Рыбам стоит остерегаться таких людей, потому что их действия могут быть разрушительными.

16, 17, 18 и 21 июня — самые благоприятные дни. В эти дни можно совершать покупки, обновлять домашний интерьер, делать перестановку, уборку. В работе даже в эти дни важно следовать расписанию, чтобы не запутаться в делах и не накликать проблем. Рыбам, которые умеют себя контролировать, улыбнется удача.