Госдума признает геноцид осетин, уверен глава парламента РЮО

Анастасия Иванова

Председатель парламента Южной Осетии Алан Тадтаев выразил уверенность в том, что Госдума России признает геноцид осетин 1920 года. Интервью со спикером парламента газета «Южная Осетия» публикует в преддверие 20 июня, когда республика будет отмечать 100-летие геноцида осетин со стороны Грузии.

«Уверен, что Госдума РФ признает факт геноцида осетинского народа 1920 года. Надо помнить, сколько бы времени не прошло, преступление, которое остается безнаказанным, имеет свойство повторяться. И мы свидетели, что после 1920-го геноцид по отношению к осетинам со стороны Грузии повторялся в 90-х, 2000-х годах», — сказал Тадтаев.

Парламент РЮО направил обращение о признании геноцида южных осетин в 1920 году в Госдуму и Совет Федерации ФС РФ еще в июле прошлого года. Запланированные на этот год совместные комиссии парламентов России и Южной Осетии по вопросу признания геноцида пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

«Было много планов по освещению и по даче должной оценки событиям 1920, 1989−2002, 2004 и 2008 гг., которые нельзя оценивать, кроме как геноцид осетинского народа. Буквально на днях мы готовили обращение к парламентам различных стран, чтобы они заинтересовались темой геноцида, изучили вопрос и дали должную оценку действиям грузинских меньшевиков, а позже грузинских националистов в отношении мирного населения Южной Осетии», — сказал Тадтаев.

Как только будут сняты ограничительные меры, работу по этому вопросу возобновим, заверил спикер парламента. По его словам, республика должна использовать все силы и ресурсы для того, «чтобы геноцид осетин был признан международным сообществом, и Грузия отказалась от своих реваншистских планов».

Как сообщало ИА Newstes, в обращении в адрес российских парламентариев югоосетинский парламент напоминает, что в июне 1920 г. правительство провозгласившей независимость Грузии направило войска для подавления Южной Осетии, заявившей о своем праве на самоопределение и присоединение к Советской России.

«Грузинскими войсками была уничтожена большая часть населенных пунктов Южной Осетии. Грузинская армия, вооруженная и оснащенная при поддержке оккупационных войск Германии, а затем и сменившими их войсками Великобритании, осуществила массовое истребление осетинского гражданского населения, жертвами которого стали несколько тысяч человек. Выжившие были вынуждены искать убежище на территории России. Грузинскими властями была разработана и принята к реализации программа по колонизации Южной Осетии. Массовые убийства осетин грузинскими войсками и гибель людей в 1920 году явились прямым следствием умышленных действий властей Грузии, направленных на массовое физическое истребление части осетинского народа и этническую чистку территории Южной Осетии», — сказано в обращении.