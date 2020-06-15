Готовые фирмы/ООО: польза, особенности оформления

Роман Иванов

Явление готовых компаний, доступных для покупки, на российском рынке сформировалось относительно недавно. Конечно, ещё в прошлом 10-летии можно было встретить подобные предложения в теневом секторе, но использование таких юридических лиц противоречило законам. Сегодня же купить готовую фирму по ИФНС или другим параметрам можно совершенно легально и без рисков. Правда, для этого необходимо разбираться в вопросе или, как минимум, быть уверенным в продавце.

Выбор конкретной компании для покупки формируется из множества факторов, которые, в свою очередь, зависят от пожеланий покупателя и рода его деятельности. В качестве своеобразного «донора» лучше приобретать юридическое лицо, которое по большинству показателей подходит под планируемую для развития отрасль. К примеру, если речь идёт о продаже одежды в обычном магазине, среди ОКВЭДов должен быть код, относящийся к розничной торговле товарами непродуктовой группы и т.д.

Как правильно выбрать готовое ООО для покупки

Помимо ОКВЭД есть ещё множество других определяющих факторов. Сюда можно отнести:

Наличие или отсутствие оборота. Первое будет означать, что ранее компания осуществляла хозяйственную деятельность, вела расчёты с контрагентами, делала закупки и пр. Отсутствие же оборота говорит о том, что с момента фактической регистрации юридического лица деятельности не было. Это защитит владельца от внезапных проверок со стороны контрольных органов в дальнейшем.

Расчётный счёт. Ещё один важный показатель, по которому можно оценить готовность фирмы с первого дня передачи прав собственности функционировать на полную мощность. Наличие Р/С в каком-либо банке позволит новому владельцу сразу осуществлять безналичный расчёт, проводить финансовые операции и прочие мероприятия. С другой стороны, его отсутствие позволит самостоятельно определиться с обслуживающей компанией, обращая внимание на её статус, условия, тарифы и проценты.

Привязка к району. В некоторых случаях для нормального ведения бизнеса требуется компания, зарегистрированная в конкретном административном округе и, соответственно, привязанная к определённому подразделению Налоговой федеральной службы.

Таких критериев может набраться ещё с десяток. Например, для кого-то критично важно наличие формального генерального директора, репутация которого будет страдать в случае провала проекта вместо вашей.

Процедура покупки готовой фирмы

Цена готового ООО зависит не только от его показателей, но и от организации, которая его продаёт. Нормальное предприятие предложит широкий выбор фирм в различных районах города, расскажет о тонкостях процедуры передачи прав и предложит развёрнутые консультации по сбору необходимых документов и другим вопросам. Правда, за имя придётся немного доплатить. С другой стороны, естественное желание сэкономить может привести к высоким рискам, а организация, с которой вы будете иметь дело, окажется мошеннической.

Обращаясь в «ПрофиФирм», вы выбираете надёжного партнёра с многолетним опытом на российском рынке. За время своей профессиональной деятельности компания собрала огромную базу юридических лиц с различными параметрами, тщательно проверив каждое из них на предмет нарушений и подводных камней. Поэтому, выбрав один из предложенных в списке вариантов, вы получаете полностью готовое решение, адаптированное конкретно под ваши запросы, что важно в условиях высокой отраслевой конкуренции.