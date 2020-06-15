Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Готовые фирмы/ООО: польза, особенности оформления

Явление готовых компаний, доступных для покупки, на российском рынке сформировалось относительно недавно. Конечно, ещё в прошлом 10-летии можно было встретить подобные предложения в теневом секторе, но использование таких юридических лиц противоречило законам. Сегодня же купить готовую фирму по ИФНС или другим параметрам можно совершенно легально и без рисков. Правда, для этого необходимо разбираться в вопросе или, как минимум, быть уверенным в продавце.

Выбор конкретной компании для покупки формируется из множества факторов, которые, в свою очередь, зависят от пожеланий покупателя и рода его деятельности. В качестве своеобразного «донора» лучше приобретать юридическое лицо, которое по большинству показателей подходит под планируемую для развития отрасль. К примеру, если речь идёт о продаже одежды в обычном магазине, среди ОКВЭДов должен быть код, относящийся к розничной торговле товарами непродуктовой группы и т.д.

Как правильно выбрать готовое ООО для покупки

Помимо ОКВЭД есть ещё множество других определяющих факторов. Сюда можно отнести:

  • Наличие или отсутствие оборота. Первое будет означать, что ранее компания осуществляла хозяйственную деятельность, вела расчёты с контрагентами, делала закупки и пр. Отсутствие же оборота говорит о том, что с момента фактической регистрации юридического лица деятельности не было. Это защитит владельца от внезапных проверок со стороны контрольных органов в дальнейшем.
  • Расчётный счёт. Ещё один важный показатель, по которому можно оценить готовность фирмы с первого дня передачи прав собственности функционировать на полную мощность. Наличие Р/С в каком-либо банке позволит новому владельцу сразу осуществлять безналичный расчёт, проводить финансовые операции и прочие мероприятия. С другой стороны, его отсутствие позволит самостоятельно определиться с обслуживающей компанией, обращая внимание на её статус, условия, тарифы и проценты.
  • Привязка к району. В некоторых случаях для нормального ведения бизнеса требуется компания, зарегистрированная в конкретном административном округе и, соответственно, привязанная к определённому подразделению Налоговой федеральной службы.

Таких критериев может набраться ещё с десяток. Например, для кого-то критично важно наличие формального генерального директора, репутация которого будет страдать в случае провала проекта вместо вашей.

Процедура покупки готовой фирмы

Цена готового ООО зависит не только от его показателей, но и от организации, которая его продаёт. Нормальное предприятие предложит широкий выбор фирм в различных районах города, расскажет о тонкостях процедуры передачи прав и предложит развёрнутые консультации по сбору необходимых документов и другим вопросам. Правда, за имя придётся немного доплатить. С другой стороны, естественное желание сэкономить может привести к высоким рискам, а организация, с которой вы будете иметь дело, окажется мошеннической.

Обращаясь в «ПрофиФирм», вы выбираете надёжного партнёра с многолетним опытом на российском рынке. За время своей профессиональной деятельности компания собрала огромную базу юридических лиц с различными параметрами, тщательно проверив каждое из них на предмет нарушений и подводных камней. Поэтому, выбрав один из предложенных в списке вариантов, вы получаете полностью готовое решение, адаптированное конкретно под ваши запросы, что важно в условиях высокой отраслевой конкуренции.

# Бизнес

Последние новости

В МИД Германии прокомментировали планы США по выводу войск
В МИД Германии прокомментировали планы США по выводу войск
В России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса
В России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса
Начало Петрова поста 15 июня 2020 года
Начало Петрова поста 15 июня 2020 года
Наталья Орейро решила получить российское гражданство
Наталья Орейро решила получить российское гражданство
Оценены сроки возвращения российской экономики к «докоронавирусному» росту
Оценены сроки возвращения российской экономики к «докоронавирусному»
В армии ДНР отменен режим полной боевой готовности
В армии ДНР отменен режим полной боевой готовности
Возобновление авиасообщения: Минздрав разделил страны на две зоны
Возобновление авиасообщения: Минздрав разделил страны на две зоны
В Госдуме захотели ввести профстандарты для шаманов и знахарей
В Госдуме захотели ввести профстандарты для шаманов и знахарей
6 упражнений, которые помогут найти свое предназначение
6 упражнений, которые помогут найти свое предназначение
Готовые фирмы/ООО: польза, особенности оформления
Готовые фирмы/ООО: польза, особенности оформления
Пять кандидатов на пост главы Камчатки подали документы в избирком
Пять кандидатов на пост главы Камчатки подали документы в избирком
Фестиваль "Точка перемещения", посвященный миграции, пройдет онлайн
Фестиваль "Точка перемещения", посвященный миграции, пройдет онлайн

Топ на сегодня

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня
В ДНР заявили, что силовики три раза за сутки нарушили перемирие
В ДНР заявили, что силовики три раза за сутки нарушили перемирие
В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19
В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19
Виктория Боня заявила о «спасении души» Ефремова после смертельного ДТП
Виктория Боня заявила о «спасении души» Ефремова после смертельного
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее военными действиями
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее военными действиями

Еще по теме

Готовые фирмы без расчетного счета
Стоит ли покупать готовое ООО
Особенности покупки фирмы с оборотами, историей
Страховики перешли на электронное ОСАГО