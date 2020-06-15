Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании Костюшкина

Вадим Карасев

Александр ГудковФото: @gudokgudok

Российский комик Александр Гудков в комментарии для Telegram-канала «Антиглянец» объяснил шутку телеведущей Ксении Собчак, которая в своем YouTube-шоу припомнила изнасилование певца Стаса Костюшкина в детстве.

Гудков отметил, что ролик Собчак является политической сатирой, «отражением наших реалий». «Было интервью [Костюшкина] на канале "Супер", оно стало резонансным по причине табуированности этой темы в России, и Ксения как человек самоироничный, остроумный, и, многие не верят, но еще и абсолютно думающий, отреагировала», — заявил комик.

Он отметил, что фраза Собчак на самом деле не о насилии над детьми, а о страхе перед расширением полномочий полиции. «И она не для посмеяться, а ужаснуться не меньше», — посчитал Гудков.

Собчак пошутила про изнасилование Костюшкина в сатирическом ролике на своем канале. Ведущая, размышляя о политике, произнесла: «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» Сам музыкант упрекнул ведущую, объяснив, что существуют темы, которые «никоим образом не подходят к сатирическому контенту».

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» в мае признался, что подвергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этой историей из-за боязни за своих детей. Через несколько дней Костюшкин записал видеообращение, в котором заявил, что после признания его стали «поливать грязью».