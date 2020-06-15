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Хилария Болдуин показала, как поддерживает форму во время беременности: видео

Хилария Болдуин показала, как поддерживает форму во время беременности: видео

Совсем скоро 36-летняя Хилария Болдуин и 62-летний Алек Болдуин снова станут родителями — у пары родится пятый общий ребенок. Супруга актера, которая, прежде чем забеременеть, перенесла два выкидыша за год, к своему здоровью относится очень серьезно и делает все, чтобы ее беременность протекала легко и малыш родился здоровым. Для этого Хилария подключила физическую активность, но, разумеется, умеренную, чтобы она была не во вред, а пошла ей только на пользу. В своем инстаграме она показала, какие тренировки, по ее мнению, помогут ей сделать роды легкими, а восстановление — максимально быстрым.

Почти семь месяцев. Поддерживаю свое тело в движении с помощью легких тренировок. Двигаясь, я чувствую себя сильной во время беременности, и это поддерживает мое кровообращение. Я думаю, что это поможет мне с родами и восстановлением после них,

— объяснила Хилария.


Хилария уже рассказывала, что очень любит тренироваться дома без специального оборудования. А все, что ей нужно, — это двухкилограммовые гантели, отсутствие которых, впрочем, тоже не проблема.

Можно использовать консервные банки, емкости с соком или молоком — все что угодно, лишь бы это не было слишком тяжелым и было одинаковым по весу для обеих рук,

— объяснила она.

По словам Хиларии, она тренируется не для "внешнего эффекта", а чтобы сказать своему телу, что она его очень ценит.

Двигаясь и дыша, растягиваясь, занимаясь кардиотренировками, я уделяю своему телу то внимание, которого оно хочет и заслуживает,

— объясняет жена актера.Как отметили ее подписчики, она служит для них настоящим примером и вдохновением.

Выглядите потрясающе!

— пишут ей фанаты.

 


 


 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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