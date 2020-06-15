Историк-расчленитель Соколов обвинил в трагедии своих оппонентов

Вадим Карасев

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший свою сожительницу Анастасию Ещенко, на заседании суда обвинил в причастности к трагедии сторонников Понасенкова. Об этом сообщает Znak.com.

Ему задали вопрос о признании вины. Соколов ушел от прямого ответа и заявил о смене адвоката.

Понятно, в чем меня обвиняют, хочу ответить на вопрос после предоставления доказательств стороной обвинения и хочу заявить, что с этого момента настаиваю, чтобы моим адвокатом был Сергей Лукьянов. Адвокату Александру Почуеву я благодарен… он получил угрозы расправы от людей, которые косвенно послужили причиной трагедии, а именно сторонников Понасенкова. Компетентные органы дадут оценку данному факту.

Адвокат Александр Почуев ранее пожаловался на угрозы в свой адрес, но не сказал, от кого они поступали. С Евгением Понасенковым у Соколова давний конфликт. Первый обвинил второго в краже отрывков из монографии без ссылок. Разбирательство дошло до судов.

9 ноября 2019 года из Мойки достали 63-летнего пьяного мужчину. При нем был рюкзак, внутри которого обнаружили конечности женщины. Выяснилось, что пенсионер — известный историк Олег Соколов, доцент СПбГУ. Он пытался избавиться от тела своей 24-летней ученицы и любовницы Анастасии Ещенко, пытаясь утопить ее останки, но не удержал равновесие и сам свалился в реку. После задержания доцент признался, что убил сожительницу еще 7 ноября.