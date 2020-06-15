Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США

Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США

Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО СШАФото: Scott Howe / Reuters

Япония собирается отказаться размещать на своей территории комплексы противоракетной обороны (ПРО) США. Об этом заявил глава министерства обороны страны Таро Коно, передает РИА Новости.

«Намерены остановить процесс размещения [наземных комплексов ПРО] в связи с их стоимостью и сроками развертывания», — приводит агентство слова министра со ссылкой на местные СМИ.

Причины отказа от этих планов — экономические и технические. Ракеты отличаются высокой стоимостью, а японский бюджет переживает период дефицита.

Кроме того, японские военные сомневаются в том, что стартовый двигатель, отделяющийся при пуске, гарантированно не причинит ущерба при падении. Из-за отсутствия таких гарантий программное обеспечение комплексов нуждается в модификации.

Глава министерства подчеркнул, что комплексы Aegis размещены на эсминцах морских сил Японии и останутся на них.

О том, что США к 2023 году планируют разместить на Японских островах два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, стало известно в декабре 2017 года. В 2019 году Таро Коно подтвердил данное намерение японского государства.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме
Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме
Кремль заявил об адекватном ответе на недружественные проявления Чехии
Кремль заявил об адекватном ответе на недружественные проявления Чехии
Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Дочь маршала Конева попросила отправить его памятник из Чехии в Россию
Дочь маршала Конева попросила отправить его памятник из Чехии в Россию
В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе
Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе
За малыми пандами проследят с помощью GPS-ошейников
За малыми пандами проследят с помощью GPS-ошейников
Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля
Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании Костюшкина
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании Костюшкина
Российские учителя, преподающие в школах Киргизии, вернулись на родину
Российские учителя, преподающие в школах Киргизии, вернулись на родину
Более 400 выпускников техникумов Кузбасса сдадут демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
Более 400 выпускников техникумов Кузбасса сдадут демонстрационные
Посол США в России «разочарован и разъярен» приговором шпиону Уилану
Посол США в России «разочарован и разъярен» приговором шпиону Уилану

Топ на сегодня

Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
В ЕС резко усилился приток беженцев
В ЕС резко усилился приток беженцев
Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем живет сейчас Юлия Мильнер
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин

Еще по теме

Япония планирует установить ПРО на западном побережье для защиты от КНДР — СМИ
Япония рассматривает возможность размещения американских комплексов противоракетной обороны на берегу страны
Польша планирует разместить американские ракетные комплексы Patriot
Япония потратит два миллиарда долларов на укрепление системы ПРО