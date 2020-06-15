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Эксперт назвал стоимость доллара к концу года

Эксперт назвал стоимость доллара к концу года

Генеральный директор агентства «Эксперт РА» спрогнозировал доллар по 66 рублей на конец 2020 года и среднегодовую цену барреля нефти 50 долларов. Такое заявление Сергей Тищенко сделал в интервью РИА Новости.

При таких показателях, по мнению аналитика, дефицит российского бюджета будет составлять около 5% ВВП. Примерно такие же прогнозы давали Центральный Банк России и Министерство финансов. Они озвучивали цифры в 4-6% в случае второй волны коронавируса.

Ранее Центр макроэкономического анализа допустил доллар по 90 рублей к концу года. По прогнозам экономистов, такое развитие ситуации вероятно при снижении цены и спроса на нефть, а также увеличении спроса на валюту.

Эксперты предполагают курс около 100 рублей за доллар в конце года при неблагоприятном развитии ситуации. Согласно оптимистическому сценарию, доллар будет стоить более 85 рублей в четвертом квартале. Курс в диапазоне 87-91 рубль может сохраниться в течение всего 2021 года.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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