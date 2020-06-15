Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-FiФото: globallookpress.com

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность. В таком случае не поможет даже самый сложный пароль, ведь на роутер можно установить вредительские программы. Они будут сканировать проходящий через него контент, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы», — перечислил специалист. Кроме того, можно «вызвать» определенный контент в гаджете: например, заменить стартовую страницу браузера на любой сайт. Когда пользователь будет вводить свои личные данные на таком сайте, они окажутся у злоумышленников.

Щельцин добавил, что все хакерские атаки, о которых известно СМИ, как правило, потерпели неудачу. Зачастую понять, что ваши данные были использованы мошенниками, можно уже после совершенного ими преступления. «Задача хакеров номер один — сделать так, чтобы никто не понял, что это были хакеры», — пояснил эксперт.

Ранее руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин раскрыл несколько способов мошенников по взлому карт, поддерживающих бесконтактную оплату. Исследователи выяснили, что в каждом втором мобильном банке можно провести мошеннические операции или украсть деньги.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Путин назвал причины взятия аэропорта "Слатина" в Косово в 1999 году
Путин назвал причины взятия аэропорта "Слатина" в Косово в 1999 году
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение
У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
Посетовавший на безденежье артистов Пригожин рассказал о даче в Швейцарии
Посетовавший на безденежье артистов Пригожин рассказал о даче в
Россияне за рубежом смогут проголосовать по поправкам в Конституцию
Россияне за рубежом смогут проголосовать по поправкам в Конституцию
Друг Андрея Норкина рассказал, какой была супруга телеведущего
Друг Андрея Норкина рассказал, какой была супруга телеведущего
В США раненный при разгоне протестующих полицейский парализован
В США раненный при разгоне протестующих полицейский парализован
Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал
Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал
Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о протестах в Сиэтле
Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о протестах в Сиэтле
Банкиры назвали услуги, которые могут стать платными для клиентов
Банкиры назвали услуги, которые могут стать платными для клиентов
Безработица среди чернокожих в США снизилась
Безработица среди чернокожих в США снизилась

Топ на сегодня

Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос на экстрадицию
Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос
Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок
Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок

Еще по теме

Названы способы уберечь личные данные в Zoom
Хакеры похитили персональные данные участников АТО в Донбассе
Эксперт рассказал, как регистрация смартфонов по IMEI поможет россиянам
На сайт ПАРНАСа попали пароли проголосовавших на праймериз Демкоалиции