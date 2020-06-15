Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Вадим Карасев

Фото: globallookpress.com

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность. В таком случае не поможет даже самый сложный пароль, ведь на роутер можно установить вредительские программы. Они будут сканировать проходящий через него контент, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы», — перечислил специалист. Кроме того, можно «вызвать» определенный контент в гаджете: например, заменить стартовую страницу браузера на любой сайт. Когда пользователь будет вводить свои личные данные на таком сайте, они окажутся у злоумышленников.

Щельцин добавил, что все хакерские атаки, о которых известно СМИ, как правило, потерпели неудачу. Зачастую понять, что ваши данные были использованы мошенниками, можно уже после совершенного ими преступления. «Задача хакеров номер один — сделать так, чтобы никто не понял, что это были хакеры», — пояснил эксперт.

Ранее руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин раскрыл несколько способов мошенников по взлому карт, поддерживающих бесконтактную оплату. Исследователи выяснили, что в каждом втором мобильном банке можно провести мошеннические операции или украсть деньги.