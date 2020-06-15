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Эминем составил список величайших рэперов

Эминем составил список величайших рэперов
. Американский рэпер и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) составил список величайших хип-хоп исполнителей, сообщает Billboard.

Он сделал это после того как видеоблогер No Life Snaq опубликовал на YouTube ролик, в котором показывает, как попытался узнать у известных музыкантов, в том числе Дрейка, Трэвиса Скотта, 6ix9ine, а также Эминема, кто, по их мнению, "величайший рэпер всех времен".

Эминем не ответил блогеру лично, но разместил список в твиттере со ссылкой на его видео.


"Лично для меня равны: Лил Уэйн, 2Pac, Royce da 5'9, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G Rap, Notorious B.I.G. (Biggie) и Kxng Crooked, – написал Эминем. – Плюс, LL Cool J, Nas, Джойнер Лукас, Кендрик Ламар, J. Cole, Andre 3000, Rakim и Big Daddy Kane".


Это не первый раз, когда Эминем поделился своим списком лучших хип-хоп исполнителей. В песне "Till I collapse" (2002 года) он читает рэп о лучших MC и упоминает Reggie, Jay-Z, 2Pac, Biggie, Andre 3000, Jada, Kurupt, Nas, а также самого себя.

В мае этого года рэпер во время эфира на радиостанции Shade45 назвал исполнителя 2Pac (Тупак Шакур), убитого в 1996 году, "величайшим автором всех времен".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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