Как доставить максимальное удовольствие мужчине?

Влада Некрасова

Перед тобой – список из 25 вещей, о которых мужчины мечтают большую часть времени. Спойлер: большинство их фантазий весьма просты в исполнении и направлены лишь на то, чтобы любимая женщина по-настоящему отдавалась процессу и наслаждалась сексом.

25 – самое горячее число

Не выключай свет

Ты когда-нибудь задумывалась над тем, почему мужчинам так нравится заниматься сексом при свете? А почему многие девушки боятся «светопреставления» как огня?

Да потому что мужчины хотят видеть тело любимой женщины во всей его красе. А «любимые женщины» только и думаю о том, насколько несимметричны у них груди или заметны целлюлит и растяжки.

Эксперт по отношениям Бернардо Мендес на эту тему говорит следующее: «Да, мужчины – визуалы. Нам очень хочется видеть, как вы двигаетесь без одежды. Нам нужно визуальное подтверждение того, что мы делаем вас в постели счастливыми. Именно на этом мы и фокусируемся, а не на том, какие изменения произошли в ваших телах. Позволь мужчине разглядеть себя».

Трогай себя

Многим девушкам такое кажется чем-то очень смущающим и постыдным. «Это очень возбуждающе – наблюдать за уверенной в себе женщиной, которая находится в ладу со своей сексуальностью», – говорит Мендес. Совмести приятное с полезным – ты не только сразишь своего мужчину, но и проведешь ему наглядный урок и продемонстрируешь, как и где тебя нужно трогать.

Оральные ласки

Ожидаемо, но что поделать? «Да, мы любим минет. А еще нам нравится, когда вы проявляете инициативу и вас не приходится на это упрашивать», – говорит дэйтинг коуч Тодд Валентайн. Так что давай, удиви его. Не обязательно ждать его дня рождения.

Звуковое сопровождение

Не нужно выдавливать из себя стоны бывалой порнозвезды. Просто мужчине хочется получить некое подтверждение того, что тебе тоже нравятся эти штуки, которыми вы занимаетесь. «Не обязательно говорить какие-то грязные словечки. С командами тоже стоит быть аккуратнее. Просто скажите, чего именно вы бы хотели, что вам нравится», – советует Валентайн.

«Да какой смысл во всех этих «охах» и «ахах», спустя месяцы и годы совместной жизни? Он и так уже знает, что работает, а что нет», – думают девушки. Но если ты позволишь себе расслабиться и отдаться процессу как в старые добрые времена, его реакция будет мгновенной.

Удели внимание особым точкам

«Будьте осторожны, лаская самый кончик пениса. Но не обделяйте вниманием эту зону – одно движение языком тут и там и ваш мужчина потеряет дар речи», – советует Валентайн.

Выйди за рамки

«Мужчины фантазируют о сексе в различных местах», – говорит доктор Скотт Хальцман, автор книги «Секреты счастливых женатых мужчин». Рутинный секс тоже неплох, но всегда хочется попробовать что-то новенькое.

Начните эксперименты хотя бы просто за пределами спальни. Как насчет спонтанного секса на диване?

Не торопись

Така ситуация знакома всем – тяжелый день и желание покончить со всем этим поскорее. Либо же ты всецело отдаешься процессу и теряешь над собой контроль. Бывает.

Порой стоит сбавить скорость. «Мужчинам нравится чувствовать абсолютно все и иметь достаточно времени для исследования. Например, во время орального секса, не стоит торопиться. Медленные движения будут дразнить его», – советует Валентайн.

Будь разной

«Многими женатыми мужчинами овладевает страх. Они боятся, что женщина им наскучит», – говорит Хальцман. И тут на помощь приходят ролевые игры.

Это же так прекрасно, когда в любимой женщине сочетаются сразу несколько ролей! «Вот этот переход в режим фантазий мгновенно повышает уровень дофамина, гормона возбуждения и увеличивает привязанность. После ваших игр в «полицейскую» или «пиратку» вы станете только ближе друг другу», – объясняет Хальцман.

Нельзя недооценивать прелюдию

Тут ты могла удивиться: «В смысле? Парни же наоборот ненавидят прелюдию и хотят перейти сразу к делу?»

Есть такой момент. Но не забывай, что при грамотном подходе прелюдия может быть очень и очень горячей. Отправь ему провокационное сообщение или станцуй стриптиз. Возбуди его до предела еще до того, как будет подано основное блюдо.

Позволь ему доминировать

Чем дольше вы в отношениях, тем более рутинным становится ваш секс. Особенно если вы живете вместе – в одно и то же время, в одном и том же месте, в одной и той же позе.

И даже если он не выказывает тебе своего недовольства, велика вероятность, что ему дико хочется перемен. А еще он хочет взять власть над тобой в свои руки. Пусть он свяжет тебе руки своим шелковым галстуком и/или наденет тебе на глаза повязку. Вы оба не пожалеете.

Табу

Большинство мужчин признаются, что им очень хотелось бы попробовать анальный секс. «Запретность этого акта и та уязвимость, которую он от вас требует, манят мужчину. Их останавливает лишь страх обидеть женщину своим предложением», – говорит Мендес. Если ты понимаешь, что тоже готова к таким экспериментам, заведи с мужчиной разговор на тему «Плана А».

Неожиданные места

У парней куда больше эрогенных зон, чем ты привыкла думать. Его торс, бедра и даже зона под коленями заслуживают твоего нежного внимания.

Просто спроси

Почаще интересуйся его фантазиями. Ты можешь прочитать кучу статей и научных исследований, но факт остается фактом – все мужчины разные. Как и женщины, не так ли? Ведь тебя и твоих подруг тоже могут заводить абсолютно разные вещи.

А кроме того, разве не на этом строятся здоровые отношения – честность, открытость и готовность к диалогу?

Одежда

«Все, что заставляет женщину чувствовать себя уверенной и горячей – сексуально», – говорит психотерапевт и секс-коуч Меган Флеминг. Возможно, твоему парню очень нравится то красное платье, которое покрывается пылью в твоем шкафу или тот роскошный комплект нижнего белья. Хватит ждать лучшего случая! Облачись в сексуальные одежды и пришли ему горячее селфи.

Хотя, в общем и целом, селфи можно сделать и без одежды.

Новая территория

Возможно, для вас обоих любые манипуляции с простатой кажутся чем-то еще более запретным, чем анальный секс. Либо твоему мужчине хотелось бы привнести это в вашу спальню, но он не знает как вообще можно об этот попросить.

«Большая часть пениса как такового находится внутри. Он похож на бумеранг», – объясняет Флеминг. Правильно воздействуя на эти точки, можно доставить мужчине особое удовольствие. Приступать к этим ласкам стоит тогда, когда вы оба будете как следует возбуждены. Торопиться также не следует.

Разнообразие

Рутина так или иначе грозит любой паре. Флеминг советует вам на досуге составить список из ваших сексуальных «да» и «нет». Постепенно, когда вы будете сближаться друг с другом, список «нет» может просто опустеть, так как все пункты перекочуют в столбец «да».

Пригласите третьего

Нет, мы не о еще одном партнере. Хотя, почему бы и нет? Но мы пока не об этом.

Так глупо полагать, будто сексуальные игрушки (вибраторы и мастурбаторы) предназначены только для одиночного использования! Кроме того, существует куча игрушек именно для парного использования.

Кстати, ты помнишь пункт №2? Продемонстрируй ему, как ловко ты управляешься со своей игрушкой.

Грязные разговорчики

Дай себе волю. Нет ничего сексуальнее чем девушка, которая открыто заявляет о своих желаниях.

Доминируй

Иногда ему хочется передать бразды правления в твои руки. Возможно, он уже неоднократно тебе на это намекал, а ты делала вид, будто ничего не понимаешь?

Довольно!

Почувствуй власть над любимым человеком, его телом и удовольствием. Насладись этими ощущениями.

Иногда ему вообще не хочется ничего делать

Понять можно, согласись. Особенно когда ты привык делать всю работу за двоих.

Брайан, 26 лет: «Я встречался с девушкой. Что-то вроде типичного книжного червя, знаете. Но когда дело дошло до секса, она оказалась такой дикой. Я не успел даже попытаться снять с нее одежду. Она швырнула меня на кровать. Завязала мне глаза своим лифчиком и подарила мне лучший минет в моей жизни. Я даже пальцем не пошевелил».

Вариант для более скромных доминанток – выбрать позу, в которой ритм и скорость задавать будешь ты.

Больше первобытности

Порой стоит внять зову предков.

Дэйв, 24 года: «Бывшая девушка умоляла меня сорвать с нее одежду. Я это сделал. Секс был великолепным. Но лучше всего была та часть, когда я разорвал ее футболку пополам. Это было так страстно и интенсивно».

Коктейль

Миксуйте позы и ласки. Экспериментируйте с давлением, скоростью и ритмом. Пусть он не знает, чего дальше ожидать от этого дикого эротического коктейля.

И снова о спонтанности

Как перестать говорить о спонтанности, если именно она спасает вас от прозябания в болоте рутины?

Ник, 27 лет: «Мы с моей девушкой ходили по магазинам, и вдруг она неожиданно предложила зайти в секс-шоп. В итоге мы купили эту насадку на член, которая делает его объемнее. Было весело его использовать, но еще больше мне понравилось наблюдать за ее нетерпением и жаждой это попробовать».

Он хочет менять позы

Ты недовольно фыркаешь, читая этот пункт: «Смена поз. Очевидно и предсказуемо».

Безусловно. Ровно как и секс в одной и той же позе. Его правда все устраивает или он просто сдался и знает, что ты ни на что не согласишься?

А все ли устраивает тебя?

Инициатива

Последний, но не по важности, пункт. Он тоже хочет, чтобы ты его соблазняла и говорила комплименты. Обнимала, целовала и всячески склоняла к грязным штукам. Игра в одни ворота – это как-то не круто.