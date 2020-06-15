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Киевского налоговика арестовали по "делу Злочевского", залог - 84 миллиона

Киевского налоговика арестовали по "делу Злочевского", залог - 84 миллиона
Высший антикоррупционный суд избрал первому заместителю Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве Николаю Ильяшенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала меру пресечения первому заместителю Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 84 080 000 гривен. Срок действия меры пресечения - до 10 августа 2020 года включительно ", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте территориальных органов ГНС в Киеве, первым заместителем начальника Главного управления ГНС в г. Киеве является Николай Ильяшенко.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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