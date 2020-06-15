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Китай накажут за помощь Африке

Китай накажут за помощь АфрикеФото: страница Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE в Facebook

Евросоюз накажет Китай за помощь дочерним компаниям, расположенным в Африке — в Египте, пишет Bloomberg. Продукция таких компаний, отправляющаяся на экспорт в Европу, будет облагаться пошлинами.

В первую очередь речь идет о двух египетских компаниях-производителях стекловолокна: Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE и Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE. Обе они являются дочерними структурами одноименных китайских корпораций и базируются в совместной китайско-египетский Суэцкой свободной зоне торговли и кооперации. Зарегистрированные там компании пользуются льготными налоговыми режимами.

Антимонопольные органы ЕС установили, что Jushi и Hengshi получали значительные субсидии от правительства Китая. Это, в свою очередь, подрывало конкурентоспособность европейских производителей на домашнем для них рынке.

Пошлина для продукции обеих египетских компаний составит 10,9 процента. В решении антимонопольного органа ЕС отдельно отмечается, что оно полностью соответствует нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Из-за политики Китая и Египта пострадали несколько французских и бельгийских компаний, у которых снизились продажи.

Нынешнее решение стало первым в своем роде и вполне может использоваться в дальнейшем в качестве прецедента, отметили опрошенные изданием экономисты. До сих пор европейские пошлины устанавливались в отношении компаний, базирующихся в странах, где располагаются их учредители и собственники.

Одновременно ЕС понизил пошлины на китайское стекловолокно. Вместо прежних ставок в 37,6 и 99,7 процента установлены новые уровни — 34 и 69 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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