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Когда федеральные туроператоры вернутся в офисы

Когда федеральные туроператоры вернутся в офисы

В связи со значительным (хотя и неполным) ослаблением ограничений из-за пандемии коронавируса в Москве, федеральные туроператоры начинают объявлять сроки возвращения своих сотрудников в офисы. Что известно в настоящий момент – в  нашем материале.

Часть федеральных туроператоров в конце прошлой недели так и не смогла определиться со сроками выхода сотрудников в офисы. Возможно, дело в том, что в тексте последнего указа мэра Москвы туристические компании вообще никак не упомянуты, поэтому обозначенная на сайте мэра Москвы дата возвращения к работе с формулировкой «… и других агентств, предоставляющих услуги гражданам и бизнесу» многим кажется двояко толкуемой.

Так, туроператор «Интурист» в основном продолжит работать в удаленном режиме. С 15 июня 2020 г.  – рабочие дни. Сотрудники, работающие по графику 2/2, работают по особому графику, установленному руководством.

В TEZ TOUR решение примут на этой неделе. 

Туроператор ANEX Tour анонсировал «постепенный выход сотрудников в офис», начиная со следующей недели. Единой даты возвращения к работе в офисе нет, однако компания продолжает полноценно функционировать в удаленном режиме.

Продолжит пока работать в удаленном режиме и постепенно выводить часть сотрудников в офис и туроператор Coral Travel.

Удаленно до 30.06 продолжат работать (то есть приступят к офисной работе только в июле) туроператоры ICS Travel Group и «Музенидис Трэвел».  

Другая же часть компаний восприняла дату 16 июня как однозначный сигнал к началу выхода в офисы.

Так, уже с понедельника 15 июня начинает свою работу офис туроператора ПАКС. С 10.00 до 19.00 работает колл-центр и договорной отдел. Связаться с любым сотрудником компании можно позвонив по телефону +7 (495) 646 39 39. Офис открыт, но документы на визы не принимаются до открытия визовых центров. 

С 15 июня заработает и офис туроператора «Мультитур». 

Согласно сообщению на сайте туроператора «Библио-Глобус», нерабочие дни в компании должны были закончиться 14 июня во всех офисах и региональных подразделениях.

Работал на прошлой неделе и продолжит работать с понедельника 15 июня и офис туроператора Space Travel.

С 16 июня начнут офисную работу туроператоры PEGAS Touristik, «Дельфин», «Русский Экспресс». Туроператор TUI Россия тоже начинает выводить сотрудников в офис с 16 июня.

Информация продолжает поступать, текст дополняется.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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