Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter
Сеть микроблогов Twitter заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает РИА Новости.
Причины блокировки не называются. Уточняется, что аккаунты платформы «Россия — страна возможностей» («Лидеры России» являются флагманским проектом платформы — прим. «Ленты.ру») и конкурса «Лидеры России. Политика» по-прежнему активны.
В администрации конкурса выразили удивление решением руководства соцсети и направили запрос в Twitter о причинах блокировки.
Проект «Лидеры России» направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.
11 июня социальная сеть Twitter сообщила, что заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей, в том числе более 1 тысячи из России. В частности, России приписывается 1152 учетных записи, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом «Актуальная политика».