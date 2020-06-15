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Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter

Конкурс «Лидеры России» заблокировали в TwitterФото: Нина Зотина / РИА Новости

Сеть микроблогов Twitter заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает РИА Новости.

Причины блокировки не называются. Уточняется, что аккаунты платформы «Россия — страна возможностей» («Лидеры России» являются флагманским проектом платформы — прим. «Ленты.ру») и конкурса «Лидеры России. Политика» по-прежнему активны.

В администрации конкурса выразили удивление решением руководства соцсети и направили запрос в Twitter о причинах блокировки.

Проект «Лидеры России» направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

11 июня социальная сеть Twitter сообщила, что заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей, в том числе более 1 тысячи из России. В частности, России приписывается 1152 учетных записи, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом «Актуальная политика».

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По материалам: lenta.ru

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