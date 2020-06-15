Кремль заявил об адекватном ответе на недружественные проявления Чехии

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Москва не будет терпима к недружественным проявлениям со стороны Чехии, и каждый раз будет отвечать на них адекватно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 15 июня.

Представитель Кремля подчеркнул, что закрывать глаза в Кремле не намерены. При этом он отметил, что Москва заинтересована в налаживании и поддержании взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой.

5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. Чешская сторона утверждает, что один из дипломатов

намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.

15 июня два сотрудника посольства Чехии в Москве были объявлены персонами нон грата, они должны покинуть территорию РФ до конца дня 17 июня. Посла Чехии в России Витезслава Пивонька вызвали в МИД РФ.

27 апреля чешское издание Respekt сообщило, что полиция взяла под охрану мэра Праги и главу одного из округов города из-за сведений о том, что в Чехию по дипломатическому паспорту прибыл россиянин, намеревающийся отравить этих политиков ядом рицин. Российское посольство опровергло эту информацию.