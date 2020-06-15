Кулер для воды: важные моменты для пользователей

Роман Иванов

Выбирая кулер для питьевой воды, потребитель может растеряться от обилия моделей и разнообразия вариантов. Производители постоянно насыщают рынок новыми современными новинками, дополненными передовыми технологическими возможностями. Из-за этого купить напольный кулер для воды в Москве без профессиональной помощи трудно. Узнаем, как это сделать с максимальной выгодой для здоровья и кошелька.

Кулер в офис – рациональное приобретение

Разнообразие вариантов позволяет выгодно заказать оборудование для раздачи питьевой воды. Аппараты предложены в розницу и оптом. Можно воспользоваться арендой с последующим выкупом.

Лаконичный дизайн и практичность эксплуатации напольных кулеров делает эту технику незаменимой для офиса или загородного дома. Их устанавливают в помещениях с самой разной площадью. Аппарат успешно впишется в любой дизайн, при этом займет минимум места. Он удобен тем, что при желании пользователь может не только утолить жажду, но и приготовить горячий напиток (кофе, чай, ягодный морс). Температуру жидкости можно подобрать индивидуально.

Аппараты с напольным монтажом – это оптимальный вариант для многочисленных коммерческих и производственных компаний, общественных организаций, заботящихся о клиентах и своем персонале. Качественная вода – это простой способ удовлетворить потребности людей в ежедневном безопасном потреблении чистой жидкости. Это уменьшает риски получения сотрудником лишнего больничного листа.

Основные характеристики кулеров

Напольные модели – наиболее популярный тип. Они быстро окупаются, обладают оптимальным соотношением цена-качество. Аппараты лидируют по производительности, мощности и оптимальной стоимости. В отличие от настольных аналогов, они занимают больше места. Однако для их производства используют самые прочные материалы, следовательно, они более надежны и долговечны в эксплуатации.

По типу загрузки различают верхний и нижний способ расположения кулера. В первом случае, бутыль находится на виду. При втором варианте он прячется в специальном шкафу.

Ценовая политика представленных моделей зависит от следующих критериев:

Материал, из которого выполнен корпус.

Сложность конструкции.

Габариты (вес) изделия.

Внешний вид (дизайн) кулера.

Мощность и производительность модели.

Полезно! Основные функции аппарата (в зависимости от комплектации) – хранение, нагрев или охлаждение питьевой воды.

Напольный кулер может иметь дополнительные приспособления:

закрывающиеся ниши или шкафчики;

небольшой холодильник на 60 л (с температурой охлаждения 2-4 ⁰С);

озонирующую камеру с опцией обеззараживания (может использоваться в качестве шкафчика для хранения продуктов);

приспособления для газирования воды;

электронную панель управления (удобный дисплей)

Важно! Сердцем является компрессорная или электронная охладительная установка, охлаждающая жидкость до заданной температуры.

Как выбрать кулер

В зависимости от потребностей клиентов, производители предлагают разные современные конструкции кулеров. Это напольные аппараты с нижним или верхним типом загрузки (без охлаждения или нагрева или с ними). Модели с озонатором или устройством для газации жидкости.

При выборе значение имеет вид охлаждения. Это может быть:

электронный тип. Осуществляет понижение температуры с помощью специального полупроводникового термоэлектрического блока (модуля). При охлаждении показатели колеблются в диапазонах – 10-15 °C соответственно. Производительность – средняя. Модели популярны в частных домах, квартирах, малых компаниях и офисах;

компрессорный тип. Это крупногабаритные, мощные и производительные модели. Принцип их действия напоминает работу холодильной установки (циркуляция хладагента). Происходит компрессорное охлаждение жидкости до -5-10 ⁰С. Это мощные и долговечные агрегаты, которые характеризуются высокой производительностью (2-3 литра жидкости в час). Оборудование популярно в местах с большим количеством людей (больницы, торговые центры, клубы, школы, на производстве).

Выбор напольного кулера считается удачным, если модель удовлетворяет запросам и потребностям клиента. При необходимости помочь с покупкой могут сотрудники компании «Здоровая Вода». Они предлагают выгодные условия для потребителей и работают по оптимальным ценам, поощряют постоянных клиентов. При необходимости производят доставку, сборку, монтаж под ключ. Могут выполнить технологический патронаж и обслуживание после продажи кулеров (гарантийное обслуживание).