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Ливийскому маршалу вменили связи с Израилем: «Враг нашего врага — наш друг»

Ливийскому маршалу вменили связи с Израилем: «Враг нашего врага — наш друг»

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), крупнейший сторонник Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара в арабском мире, поставили значительную часть своей военной помощи ЛНА при участии Израиля. Об этом сегодня, 15 июня, в публикации на сайте турецкого государственного информагентства Anadolu пишет политобозреватель Идирис Окудучи.

По его словам, негласное сотрудничество между ОАЭ и Израилем, к которому подключены также Египет, Иордания и Саудовская Аравия, началось ещё в 2015 году. С этого времени, если верить турецкому автору, между представителями ЛНА и израильской внешней разведки «Моссад» прошла серия секретных встреч в Каире. По итогам этих контактов, Хафтар получил возможность подготовить часть своих бойцов в лагерях на египетской и иорданской территориях, а также обзавестись вооружениями и военной техникой, в частности, «передовыми системами противовоздушной обороны». Какие именно зенитно ракетные комплексы ливийский маршал получил от Израиля при посредничестве ОАЭ, Окудучи не уточняет. Из еврейского государства ЛНА также якобы получила приборы ночного видения и снайперские винтовки.

При этом турецкий автор ссылается на открытую информацию и сообщения израильских аналитиков, которые в течение последних пяти лет отслеживают связи между Хафтаром и Израилем. Сотрудничество началось с того, что «израильская армия бомбила террористические цели (имеются в виду боевики террористической группировки „Исламское государство“ [ИГ, ИГИЛ или ДАИШ — запрещена в России]) в ливийском портовом городе Сирт 25 августа 2015 года в рамках прямой военной поддержки Хафтара».

Суть подхода израильтян в ливийском вопросе сводится к формуле «враг нашего врага — наш друг». Под «врагом» подразумевается Турция, которая оказывает мощную поддержку противнику Хафтара — Правительству национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем. Так получилось, что друзья ливийского маршала в арабском мире формируют де-факто антитурецкий альянс, и с двумя представителями этого регионального союза — Иорданией и Египтом — у Израиля есть действующие мирные договора.

Ливия занимает важное стратегическое место для Израиля как в качестве энергетического коридора, так и для защиты интересов его собственной безопасности. Одной из наиболее важных причин поддержки Израилем Хафтара турецкий эксперт указывает обеспечение стабильного маршрута транзита газа в Средиземном море, который Тель-Авив стремится экспортировать в Европу. Другая причина, заключается в том, что правительство ПНС в Триполи предоставило Турции военно-политический плацдарм в Северной Африке, с которого могут генерироваться угрозы против Египта — одного из наиболее последовательных и предсказуемых для Израиля партнёров в арабском мире. Считается, что любое ослабление позиций Хафтара в Ливии ведёт к негативным последствиям для Египта, который находится в крайне сложных отношениях с Турцией.

Как сообщало ИА Newstes, Египет ранее призвал к прекращению огня в Ливии начиная с понедельника, 8 июня, в рамках выдвинутой президентом крупнейшей арабской республики Абделем Фаттахом ас-Сиси инициативы. Другие поддерживающие командующего ЛНА Хафтара внешние силы, включая Россию, Саудовскую Аравию, ОАЭ также приветствовали это предложение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, занявший сторону ПНС Сараджа, отверг мирный план Каира и высказался за продолжение военной кампании в североафриканской стране по «полной победы над Хафтаром».

В последние дни формирования ПНС продолжили наступление на Сирт и расположенную к югу от него авиабазу «Джуфра». «Теперь цель — захватить всю территорию Сирта. Это участки с нефтяными скважинами, это очень важно», — заявил ранее Эрдоган.

Напомним, в Ливии ширится заочное противостояние между Турцией, которая опекает ПНС и направила на ливийский фронт тысячи сирийских боевиков-исламистов, а также ударные системы, и арабскими монархиями Персидского залива, среди которых особенно выделяются Объединённые Арабские Эмираты. Абу-Даби поставляет Ливийской национальной армии, помимо прочего, боевые дроны.

Маршал Хафтар пользуется поддержкой России, Египта, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ. На стороне ПНС Сараджа — Турция и Катар.

В конце ноября 2019 года Анкара и ливийское правительство в Триполи подписали соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого Турция оказывает мощную поддержку ПНС, включая оружейные поставки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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