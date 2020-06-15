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Люди сутками не могут добраться домой: боевики заблокировали КПВВ "Марьинка"

Люди сутками не могут добраться домой: боевики заблокировали КПВВ "Марьинка"

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Сорвав своевременное открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, российско-оккупационные войска по-прежнему продолжают блокировать их работу.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, пятые сутки подряд не пропускают мирных жителей через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка», где отдельные гражданские лица ждут разрешения на возвращение домой уже более трех суток.

Речь идет о двух людях, которые ждут возвращения домой в легковом автомобиле. При этом работа КПВВ заблокирована в две стороны. Причины такого поведения боевиков не известна.

«КПВВ „Марьинка“ до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов… Наши пограничники из состава Объединенных сил, при необходимости, готовы обеспечить возвращение этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию», — отметили в штабе Объединенных сил.

Также в пресс-центре напомнили, что усилиями украинской стороны в 13 июня, создан пеший переход линии разграничения в Станице Луганской.

«Российские вооруженные формирования были вынуждены частично разблокировали гуманитарный коридор со временно оккупированным Луганском. В воскресенье, 14 июня, там линию разграничения пересекли 180 граждан: 75 на подконтрольную правительству Украины территорию и 105 в обратном направлении», — уточнили в пресс-центре.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что для некоторых категорий граждан, прибывающих с оккупированных территорий, отменяется требование о 14-дневной самоизоляции по приезду. Послабления сделаны для абитуриентов, поступающих в вузы на подконтрольной Украине территории, а также для тех, кто сопровождает несовершеннолетних в их поездке.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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