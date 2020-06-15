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Лунный день сегодня 15 июня 2020 года

Лунный день сегодня 15 июня 2020 года

С поддержкой Луны любое начинание принесет успех. Используйте подсказки астрологов, которые помогут правильно начать неделю и добиться желаемого 15 июня.


Наступающий день связан с повышенной эмоциональностью, импульсивностью и раздражительностью. Поэтому с самого утра астрологи советуют уделить немного времени медитации расслабления. Так вам будет намного проще держать все под контролем, в том числе свои эмоции.

Фаза Луны: 23-24 лунные сутки. Убывающая Луна в Овне вплоть до вечера сохранит тягу к свободе, широте взглядов, неоправданным рискам и импульсивным поступкам. Могут разыграться амбиции. Не стоит тратить энергию на фантазии об успешном исходе событий, лучше заняться реальными делами.

Магнитные бури: магнитосфера выйдет за пределы нормы и будет довольно возбужденной. Однако сильного влияния не окажет. Но все же людям, чувствительным даже к незначительным изменениям, лучше снизить нагрузки.

Благоприятные дела 15 июня:


дружеское общение;
подвиги во имя любви;
умение говорить «нет»;
работа с биополем, поиски гармонии;
планирование масштабных проектов;
решение важных вопросов.

Опасности и риски 15 июня:


принятие спонтанных решений;
доверчивость по отношению к малознакомым людям;
долгие выяснения отношений;
чрезмерное проявление эгоизма;
негативные эмоции.

Домашние дела при Луне в Овне

Сегодня эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обновить обстановку, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей. Но стоит учесть, что Луна в Овне диктует свои правила: с кропотливой работой лучше повременить. Все будет валиться из рук. Велик риск прожечь любимую скатерть, разбить дорогой сервиз или испортить обивку дивана. Сегодня достаточно поверхностной уборки и небольших перемен в интерьере, чтобы наполниться творчеством и вдохновением.

Работа и деньги в понедельник

Астрологи советуют активизировать уверенность в себе и выступить с рабочими инициативами. Не стоит ждать перемен — делайте их сами. Важно только держать информацию о своих успехах в секрете и не афишировать свои планы. С деньгами все сложится удачно, причем как за счет собственных усилий, так и благодаря удачному стечению обстоятельств или помощи влиятельных лиц. К тому же могут появиться интересные идеи и предложения, а вместе с ними — новые источники дохода.


Внешний вид по лунному календарю

Начать неделю правильно поможет сбалансированный гардероб. Чтобы чувствовать себя хорошо и уверенно, порадуйте себя обновками или экспериментами. Отлично если получится подобрать романтический и немного загадочный образ. Но помните: в одежде не должно быть вульгарности, кричащих цветов и вызывающих вырезов. Это правило подчеркнет вашу элегантность и зарядит удачей.

Любовь и отношения сегодня

В личную жизнь наступающие сутки принесут приятные перемены. От поклонников не будет отбоя. Не упустите своего счастья, но имейте в виду, что внимание может слегка вскружить голову и толкнуть на импульсивные поступки. Большое желание счастья может сыграть с вами злую шутку: есть риск попасть в любовную переделку с неприятными последствиями. А вот семейные люди могут засомневаться в своих партнерах и подхватят опасный недуг — ревность. Чтобы сохранить гармонию в отношениях, астрологи советуют не давать возлюбленным ни малейшего повода для подозрений.

Настроение и здоровье 15 июня

На первый план в восприятии и поведении выходит сторона чувств: мы будем эмоциональны, и нас будет легко задеть. В таком состоянии мы уязвимы, поэтому постарайтесь взять себя в руки и специально подключать рациональное мышление. Есть опасность встречи с энергетическим вампиром. Ставьте мысленные блоки, чтобы не отдать свои силы людям-паразитам.

Со здоровьем будет полный порядок, если прислушиваться к своему организму и сразу же устранять причины недомогания. Не оставляйте без внимания первые признаки заболевания, упадка сил и усталости, иначе они могут перерасти в хронические.

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По материалам: dailyhoro.ru

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