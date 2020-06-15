Мест для проведения бесплатных прививок может стать больше

Анастасия Иванова

Число медицинских организаций, в которых бесплатно проводят профилактические прививки, может заметно расшириться. Проект поправки в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» Государственная Дума планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний до конца июня.

Авторами законопроекта выступила группа из 69 депутатов Госдумы от «Единой России», в том числе Андрей Исаев и Дмитрий Морозов, а также сенаторы Татьяна Кусайко и Игорь Каграманян. Они предложили медицинским организациям любой организационно-правовой формы, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, проводить бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Пока что лекарственные препараты и денежные средства для проведения профилактических прививок направляются только в организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. Противоречие в законодательстве местные органы власти пытаются решить попытками обязать проводить профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям все медицинские учреждения не зависимо от формы собственности.

Законопроектом вносятся изменения в статьи 4, 5 и 15 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Сфера его действия расширяется на все медорганизации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

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