МИД ответил на заявление США о приговоре Уилану

Влада Некрасова

МИД РФ не согласен с оценкой приговора осужденному за шпионаж Полу Уилану как несправедливого или чрезмерно сурового, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах, наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования", - сообщил департамент.