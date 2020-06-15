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МИД ответил на заявление США о приговоре Уилану

МИД ответил на заявление США о приговоре Уилану
МИД РФ не согласен с оценкой приговора осужденному за шпионаж Полу Уилану как несправедливого или чрезмерно сурового, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах, наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования", - сообщил департамент.

# Россия
По материалам: ria.ru

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