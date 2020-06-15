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Минфин планирует подготовить дополнения к законопроекту по госзакупкам

Минфин планирует подготовить дополнения к законопроекту по госзакупкам
. Работа по законодательной оптимизации системы госзакупок будет продолжена, Минфин РФ намерен сформулировать новые положения о нормировании в этой сфере, сообщил в понедельник замглавы ведомства Алексей Лавров на Всероссийской онлайн-конференции "Госзаказ. Новая реальность".

По его словам, министерство намерено подготовить новый пакет поправок к закону о контрактной системе, который будет касаться, в том числе, нормирования госзакупок.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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