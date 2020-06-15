Молдавских военных торжественно проводили в Москву на парад Победы
В Международном аэропорту Кишинева прошла торжественная церемония проводов военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Молдавии в Москву для участия в параде на Красной площади в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия в российской столице, которые из-за пандемии коронавируса не состоялись традиционно 9 Мая, пройдут 24 июня. 75 бойцов Почетного караула представят свою страну, пройдя маршем по кремлевской брусчатке.
Верховный главнокомандующий молдавскими вооруженными силами поручил дивизионному генералу Виктору Гайчуку, своему советнику и секретарю Высшего совета безопасности напутствовать воинов и пожелать им достойно представить республику на параде Победы.
Напомним, ранее молдавский лидер получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина стать одним из почетных гостей торжественных мероприятий празднования Дня Победы над фашизмом.
ИА Newstes сообщало, что что сложная эпидемиологическая ситуация в Молдавии не позволила провести полномасштабное празднование 9 Мая. При этом власти страны организовали личное поздравление каждого ветерана, а уже ставшую традиционной акцию «Бессмертный полк» провели в интернете. Парад Победы состоится на главной площади Кишинева 24 августа.
В Приднестровье массовые мероприятия ко Дню Победы также были перенесены. Президент ПМР Вадим Красносельский уточнил, что решение о дате торжеств будет принято после отмены ЧП, которое было продлено пока до 15 июня.