Молдавских военных торжественно проводили в Москву на парад Победы

Лидия Мартынова

В Международном аэропорту Кишинева прошла торжественная церемония проводов военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Молдавии в Москву для участия в параде на Красной площади в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия в российской столице, которые из-за пандемии коронавируса не состоялись традиционно 9 Мая, пройдут 24 июня. 75 бойцов Почетного караула представят свою страну, пройдя маршем по кремлевской брусчатке.

«Деды 23 из 75 военнослужащих участвовали в боях во время Великой Отечественной войны. Участие Молдавии в праздничных мероприятиях означает не только проявление солидарности со странами, с которыми объединяет нас общая история, но и прямую связь между поколениями, сохранение памяти о героизме наших предков», — заявил президент страны Игорь Додон.

Верховный главнокомандующий молдавскими вооруженными силами поручил дивизионному генералу Виктору Гайчуку, своему советнику и секретарю Высшего совета безопасности напутствовать воинов и пожелать им достойно представить республику на параде Победы.

«Убежден, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину. Национальная армия — один из важнейших атрибутов и столпов независимого государства Республика Молдавия», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее молдавский лидер получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина стать одним из почетных гостей торжественных мероприятий празднования Дня Победы над фашизмом.

«Решение о проведении парада Победы — правильное. Мы должны помнить и уважать свою историю, кто не помнит своего прошлого — тот не имеет будущего. Я обязательно приму участие в этом событии», — заключил Игорь Додон.

ИА Newstes сообщало, что что сложная эпидемиологическая ситуация в Молдавии не позволила провести полномасштабное празднование 9 Мая. При этом власти страны организовали личное поздравление каждого ветерана, а уже ставшую традиционной акцию «Бессмертный полк» провели в интернете. Парад Победы состоится на главной площади Кишинева 24 августа.

«Марш может быть перенесен, но не аннулирован. Эта дата вовсе не случайна. В этот день мы отмечаем годовщину Ясско-Кишиневской операции, отмечается освобождение Республики Молдавия от фашистской оккупации», — отметил Игорь Додон.

В Приднестровье массовые мероприятия ко Дню Победы также были перенесены. Президент ПМР Вадим Красносельский уточнил, что решение о дате торжеств будет принято после отмены ЧП, которое было продлено пока до 15 июня.